【ガンダムSEEDシリーズ大型商品企画】 5月15日 発表

BANDAI SPIRITSは、同社が展開するガンダムフィギュアからガンダムSEEDシリーズより大型の商品企画が進行していることを発表した。

BANDAI SPIRITSでは、ROBOT魂やMETAL BUILD、GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEなどが展開されており、今回ガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告が公開された。

どのようなアイテムが展開されるのか、続報に期待したい。

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