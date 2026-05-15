BANDAI SPIRITS、ガンダムフィギュアでガンダムSEEDシリーズより大型の商品企画が進行中
【ガンダムSEEDシリーズ大型商品企画】 5月15日 発表
BANDAI SPIRITSは、同社が展開するガンダムフィギュアからガンダムSEEDシリーズより大型の商品企画が進行していることを発表した。
BANDAI SPIRITSでは、ROBOT魂やMETAL BUILD、GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEなどが展開されており、今回ガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告が公開された。
どのようなアイテムが展開されるのか、続報に期待したい。
◤#ガンダムフィギュア- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) May 15, 2026
SEEDシリーズ新商品企画進行中！◢#ガンダムSEED シリーズより
大型の商品企画が水面下で進行中――
後日公開の続報にご期待ください!!#g_seed pic.twitter.com/MTnAybZn6C
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