ある猫ファミリーの父猫の名前を呼び、誰が最初に階段から降りてくるのか？新たな試みを検証した投稿が話題です。反響のあった投稿は、記事執筆時点で2.2万回再生され、「秀吉一家勢揃いでかわいい♡」「子どもたちもすっかり大きくなったねぇ」「秀吉は苗字なのか？w」といったコメントが寄せられました。

【動画：何匹もネコのいる家→階段の下から『１匹だけ』呼んでみたら…想定外な『笑える展開』】

第一回秀吉ダービー開催

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、お母さんが「ひでよし～」と父猫の名前を呼び、誰が一番最初に降りてくるのかを検証した光景です。今回登場するのは、父猫の「秀吉」、母猫の「ひまわり」、子どもたちの「豆大福」と「おでこ」の計4匹の猫さん。

階段下から父猫の名前「ひでよし～」と呼んでみたら、誰が一番最初に降りてくるのか、猫さんたちを試してみることにしたそう。

予想外の着順

準備ができたお母さんは、父猫の名前「ひでよし～」と呼びかけます。

すると、最初に降りてきたのは母猫のひまわり！予想外の着順に投稿者様も「まさかのひまわりｗ」と思わず笑ってしまったといいます。

続いてすぐに降りてきたのはおでこちゃん。そして次は大本命の秀吉くん！その後、豆大福くんが降りてきました。

お父さんたちの予想を裏切る形で降りてきた猫さんたち。いちばん最初に降りてきたのは、ひまわり。続いて、おでこ→秀吉→豆大福の順番でした。

大波乱のレース

続いて第二回目も開催。次の問題は、「誰がいちばん早く降りてくる？」と「誰がいちばん遅く降りてくる？」です。

お母さんが「ひでよしー」と呼びかけると、最初に降りてきたのは豆大福くん。食いしん坊な豆大福くんは一回目の呼びかけでおやつがもらえると学習し、いの一番に降りてきたのかな？

次に降りてきたのはおでこちゃん！二回連続で二番目に降りてくるなんて優秀（食いしん坊）ですね。

何度も「ひでよしー」と呼んでいるのに、秀吉くんが最初の方に降りてくる気配がありません。秀吉くんは自分の名前を認識していないのでしょうか？

二回目は猫さんたちがどんな動きをしているのかわかりやすくするために、お父さんが上の階で猫さんたちの様子を撮影していました。動画を二回目の冒頭に戻すと、おかーさんが呼んだ瞬間にダッシュをしたのは豆大福くん。ものすごい勢いでベッドを下り、壁に接触しながら階段下へ降りていきます。そんなに慌てなくても大丈夫だよ？

その後、ずっと呼ばれている秀吉くんはしばらく虚空をみつめていましたが、降りることを決意したのか、のそのそと階段を降りたといいます。

ベッドに視線を戻すと、先ほどは最初に降りてきたひまわりちゃんがどこ吹く風で優雅にくつろいでいます。「なにをしているにゃ？」とでも言いたげな表情は少し眠たそう。結局ひまわりちゃんは何度呼びかけても降りてくることはなかったのだそう。そのため二回目の答えは、最初に降りてきたのは豆大福くん、最後まで降りなかったのはひまわりちゃん、が正解でした。

最後には、お父さんたちの遊びに付き合ってもらった猫さんたちにおやつをプレゼント。

おやつをみんなにあげていたら、おやつの袋のパリパリ音に気がついたのかひまわりちゃんが降りてきました。おやつがもらえるとわかった途端に降りてくるなんて、なんて現金な子なのでしょう！

今回「ひでよし～」と呼ばれた猫さんたち。呼んでも呼んでも最初に当人は来ないという、不思議な結果に終わったのでした。

投稿には「食いしん坊の豆さんのダッシュの早さよ」「ひでよしはファミリーネームなんやな。今度は”とよとみ～”で試してもらいたい」「秀吉ダービーめっちゃ楽しくて可愛すぎる」「ひでよし～って呼んでいるのに、本人がいちばん来ないのが笑えるw」「お豆さんのおやつへの執着がすごい」「一家団らんみたいな感じで揃ってるのが素敵」といったコメントが寄せられ、ほのぼのする家族の関係が垣間見えて多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、ほかにものんびりとした家族の様子だったり、お父さんたちの考えた自作アクティビティで猫さんたちと遊ぶ様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。