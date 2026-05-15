市川團十郎、直筆美文字に反響「サインもコメントもステキ」「貴重すぎて感動」
【モデルプレス＝2026/05/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月13日、自身のオフィシャルブログを更新。直筆のサインとコメントを公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「貴重すぎて感動」直筆美文字公開
5月15日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）に投稿された、「A-Studio＋」の控室に置かれている「Aスタプラス自由帳」と呼ばれるノートのショットを公開した市川。「まさか、、公になるとは」「控え室に置いてあって、書かなくても良いと言われていましたから、何となくサラサラと書いてた」とつづり「イツモアリガトウゴザイマス。ステキナ時ヲシアワセデシタ」「イツマデモオゲンキデイテクダサイ」とコメントと「十三代 團十郎」のサインが入った手書きのノートのショットを公開している。
また「めちゃくちゃプライベートなコメントが、、公にアセアセ」「別に大丈夫です。が、ちと恥いるね」とも記している。
この投稿には「サインもコメントもステキです」「綺麗な字」「恥ずかしがってるのが可愛すぎる」「直筆、貴重すぎて感動」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳歌舞伎俳優「貴重すぎて感動」直筆美文字公開
◆市川團十郎、直筆コメント＆サイン公開
5月15日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）に投稿された、「A-Studio＋」の控室に置かれている「Aスタプラス自由帳」と呼ばれるノートのショットを公開した市川。「まさか、、公になるとは」「控え室に置いてあって、書かなくても良いと言われていましたから、何となくサラサラと書いてた」とつづり「イツモアリガトウゴザイマス。ステキナ時ヲシアワセデシタ」「イツマデモオゲンキデイテクダサイ」とコメントと「十三代 團十郎」のサインが入った手書きのノートのショットを公開している。
また「めちゃくちゃプライベートなコメントが、、公にアセアセ」「別に大丈夫です。が、ちと恥いるね」とも記している。
◆市川團十郎の投稿が話題
この投稿には「サインもコメントもステキです」「綺麗な字」「恥ずかしがってるのが可愛すぎる」「直筆、貴重すぎて感動」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】