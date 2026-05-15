猫用の運動不足解消グッズを買ったら...

想像以上に気に入って毎日爆走を楽しむわんちゃんの光景が話題となっています。話題となった様子が投稿されると、「超頑張り屋さん」「自分も見習います」と、そのストイックな姿に感化された方々のコメントがたくさん寄せられることとなり、投稿は記事執筆時点で12.8万回表示を突破しました。

【動画：猫の運動不足解消用に買ったキャットホイール→なぜか『犬』が爆走していて…想像以上に『ストイックな光景』】

愛犬のために購入した運動不足解消グッズ

話題となった投稿に登場しているのは、TikTokアカウント「kogf451」の生後7か月だというミニチュアピンシャーの女の子『キキコ』ちゃん。

小柄でもスラッと引き締まった体型が特徴的なミニチュアピンシャーは運動が大好きな犬種で、お散歩だけでは運動不足になってしまうこともあるのだそう。

そこで飼い主さんが購入したというある「運動不足解消グッズ」を使ってみると、キキコちゃんは想像以上に気に入ってくれたのだそう。

実は猫用のキャットホイール

キキコちゃんが気に入ってくれたのは中に入って走るとどんどん加速して回る「キャットホイール」。

実は猫用のものなのだそうですが、小柄で、かつ走るのが大好きなキキコちゃんにはぴったりな運動不足解消グッズだったようです。手慣れた様子でホイールの中に入って、まるで人間がランニングマシーンでトレーニングをしているかのようにテンポよく走り続けているそうです。

毎日ストイックにトレーニング

飼い主さんがキキコちゃんを撮影しているのがバレてしまうと走るのを止めてしまうらしく、飼い主さんはホイールで爆走するキキコちゃんの「盗撮」を試みているのだそう。その盗撮された光景には、毎日毎日ホイールに乗っては、息切れをしながらもストイックに走り続けたり、時にはマイペースに軽くジョギングしてみたり、欠かさずトレーニングに励むキキコちゃんの姿があったそうです。

おうちの中でも思いっきり走ることができるようになったキキコちゃんと、こんなにも気に入ってもらえるグッズを購入できた飼い主さん、どちらも嬉しそうな様子が感じられる投稿でした。

キキコちゃんが毎日キャットホイールで爆走する様子には、「犬なのにストイック」「犬バージョン初めて見た」など、頑張り屋さんなキキコちゃんを賞賛するコメントが多数寄せられていました。

TikTokアカウント「kogf451」では、走るのが大好きなミニチュアピンシャーのキキコちゃんが、毎日爆走している様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kogf451」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。