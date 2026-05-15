スピードスケート元日本代表の高木美帆「ヘアドネーションに再挑戦したい」 黒髪大賞に出席
スピードスケートで日本女子最多となる五輪通算10個のメダルを獲得し、3月の世界選手権で現役を引退した高木美帆（※高=はしごだか）が5月14日、都内で開催された『第9回 黒髪大賞』授賞式に出席した。高木は「今、もっとも黒髪の似合う方」として特別賞を受賞。氷上の戦いから離れ、現役引退後の現在の心境と今後のビジョンを語った。
アスリート人生に区切りをつけたタイミングでの受賞に、高木は「改めてとても嬉しく思うとともに、自分の黒髪に対する意識がまた変わったタイミングでもあった」と述べた。黒髪が印象的な高木は過去にヘアドネーションの経験があることを明かし、「もう少し綺麗に長さができたら、その時にまたチャレンジしたい」とした。また、「短い髪型も好きなので、黒髪の中で色んな変化を楽しみながら過ごしていきたい」と述べた。
引退から約2か月が経過し、今後の活動について高木は「スピードスケートという狭い世界を追求してきた時間が長かったので、まずは色んなことにチャレンジして、自分の一人としての幅や知識の幅を広げていきたい」と語った。「今までやってきたことのないようなオファーにもチャレンジしていきたいし、培ってきた経験を社会に貢献できるような仕事に繋げていければ」と展望を述べた。
トークショーでは、フィギュアスケート・坂本花織の結婚についても話題が及んだ。「坂本選手とは交流が深いと伺っていますが」との問いに対し、高木は「実は、彼女の連絡先は知らないんです」と明かした。一方で「スケート界の中では親しいほうだと思う。昨日聞いた時はすごく驚きましたし、本当によかった。素敵だなと感じています」と祝福。最後には「花織ちゃん、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに」とエールを送り、締めくくった。
アスリート人生に区切りをつけたタイミングでの受賞に、高木は「改めてとても嬉しく思うとともに、自分の黒髪に対する意識がまた変わったタイミングでもあった」と述べた。黒髪が印象的な高木は過去にヘアドネーションの経験があることを明かし、「もう少し綺麗に長さができたら、その時にまたチャレンジしたい」とした。また、「短い髪型も好きなので、黒髪の中で色んな変化を楽しみながら過ごしていきたい」と述べた。
引退から約2か月が経過し、今後の活動について高木は「スピードスケートという狭い世界を追求してきた時間が長かったので、まずは色んなことにチャレンジして、自分の一人としての幅や知識の幅を広げていきたい」と語った。「今までやってきたことのないようなオファーにもチャレンジしていきたいし、培ってきた経験を社会に貢献できるような仕事に繋げていければ」と展望を述べた。
トークショーでは、フィギュアスケート・坂本花織の結婚についても話題が及んだ。「坂本選手とは交流が深いと伺っていますが」との問いに対し、高木は「実は、彼女の連絡先は知らないんです」と明かした。一方で「スケート界の中では親しいほうだと思う。昨日聞いた時はすごく驚きましたし、本当によかった。素敵だなと感じています」と祝福。最後には「花織ちゃん、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに」とエールを送り、締めくくった。
▲ 「黒髪大賞」の特別賞に輝いた、高木美帆さん