中山功太が告白

5月5日配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）に出演した中山功太が、過去に先輩芸人からいじめられていたことを告白したことが話題になっている。番組内では相手の実名は伏せられていたが、その人物像についてネット上では憶測が広がった。その過程で何人かの芸人の名前が取り沙汰された。その中にはサバンナの高橋茂雄の名前もあった。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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これを受けて、5月10日に高橋の相方である八木真澄がXでこの件に触れて、コンビとしての責任を表明して謝罪した。彼は中山が語っていた先輩芸人が高橋であることを明かしたのだ。その後、高橋本人もXで謝罪文を発表した。5月12日には中山が自身のXを更新して、番組内で言った「いじめられていた」という表現は不適切だったという趣旨の説明をした。

（左から）サバンナ・高橋、八木

この騒動では、当事者である高橋や中山以上に、八木の迅速な対応が注目を集めた。彼は本人たちよりも先に自身のXで経緯に触れていた。それによると、中山とは20年前に大阪の番組で共演しており、当時の相方のツッコミや発言に「きついな」と思うときがあったと振り返った。「それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています」と記した。

さらに、中山についても「心が優しい才能ある後輩」とフォローをしていた。つまり八木は、被害を訴えた中山の感情をまず受け止めた上で、高橋側の責任を明確にしたのである。

このような騒動が起こった際に、当事者以外のタレントが前に出てきて事態を収めるというのは珍しいことだ。なぜなら、いくら相方とはいえ、当事者ではない人間が何か発言をすることで「なぜ本人が説明をしないのか」と批判されてしまう可能性があるからだ。しかも今回のケースでは、匿名で語られた過去の人間関係についてSNS上で憶測と噂が飛び交い、周辺人物のすべてが炎上の渦に巻き込まれかねない状況だった。

そんな中で八木が2人の仲介に入った上で、経緯説明と謝罪を行ったのはかなり思い切った行動だった。これで事態はいったん収束したように見えるのだから、彼の対応は危機管理として適切なものだったと言える。

八木の対応が評価されたのは、彼が単に「いい人」だったからではない。彼はこの件を、芸人同士のじゃれ合いや過去の出来事として軽く扱うことをしなかった。お笑いの世界で笑いを生むために行われる「いじり」は、時として「いじめ」のように見えてしまうことがある。

「いじり」と「いじめ」

プロの芸人は基本的にいじりといじめは違うと明確に線を引いていて、それらは別々のものであると認識している。そのため、笑いのための「いじり」が世間でいじめのように受け取られるのに反発することもある。

しかし、いじりがその場で笑いになっていたかどうかということと、言われた側が傷ついていたかどうかは別問題である。いじりのつもりでやっていることでも、受け手にはいじめだと感じられてしまうこともある。八木は今回の件でそこを取り違えなかった。

ここに八木真澄という人物の本質が見える。八木といえば、一般的には「ブラジルの人、聞こえますかー！」といったギャグを持つ明るい天然キャラのイメージがある。サバンナというコンビにおいても、高橋がトークの対応力の高い器用なプレーヤーとして評価されてきた一方で、八木は予測不能なボケを放つつかみどころがない人間のように見られてきた。だが、今回の件で浮かび上がったのは、その天然キャラの奥にあるきわめて常識的で誠実な一面である。

近年のスキャンダル報道や炎上騒ぎというのは、事実そのものよりも、事後対応のまずさによって拡大することが多い。謝罪の言葉が曖昧だったり、余分な言い訳が多かったりすれば「本当は反省していない」と受け取られるし、被害を訴えた側への配慮が欠けていれば、さらなる批判を招くこともある。

その点、八木は被害者に配慮した上で、相方の高橋の責任を明確にした。そして、コンビとして自分自身にも責任があることを認めた。誰かを悪者にするのではなく、関係を修復する方向に積極的に動いていったのだ。

今回の件で明らかになったのは、芸人としては天然キャラと思われていた彼が、実は人間関係の勘所を外さない社会性のある人物だったということだ。大ざっぱに見える人が、実は人の痛みに敏感である。頼りなさそうに見える人が、いざというときに逃げずに前に出る。普段は笑われる側に立っている人が、誰かが本当に傷ついている場面では、その傷を軽く扱わない。そこに八木という芸人の魅力がある。

八木が示したのは、相方をかばうことでも、後輩の訴えを軽く扱うことでもなく、傷ついた側の思いを受け止めた上で責任を引き受ける姿勢だった。天然で不器用に見える彼が、誰よりもまっすぐに事態の核心を捉えていたのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部