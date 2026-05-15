ホトニクスがＳ高カイ気配、ＡＩ半導体需要追い風に２６年９月期業績予想を上方修正

浜松ホトニクス<6965.T>がストップ高の水準に買われ、その後カイ気配に張り付いた。１４日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想は１４３億円から１６４億円（前期比１５．５％増）に引き上げた。ＡＩ半導体需要の拡大を背景に、半導体検査装置向けの光源・センサーが好調に推移する。ＨＢＭ（広帯域メモリー）やデータセンター関連の需要も追い風となっており、ポジティブサプライズと受け止められた。



通期の売上高予想は２２２０億円から２３２０億円（同９．４％増）に増額修正した。半導体検査装置向けの光源・センサーのほか、データセンター向け需要を背景に電池・電子部品検査用Ｘ線光源が伸長する見通し。半導体故障解析装置関連はＨＢＭ向け中心に好調で、想定を上回って推移する。３月中間期の売上高は１１２４億９６００万円（前年同期比５．４％増）、最終利益は９２億２４００万円（同７．２％減）となった。



出所：MINKABU PRESS