「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で大谷翔平投手の驚きの行動に衝撃を隠さなかった。

あらかじめこの日はスタメンを外れ休養日となることを伝達していたロバーツ監督。それだけに球場入りは試合開始直前くらいを想定していたという。だが大谷がクラブハウスに入ったのは試合開始の３時間半前。普段よりやや遅めだが、指揮官は「きょうは遅めに来て、ゆっくり休んで回復に充ててほしかった」とにこやかな表情で明かした。その上で試合終盤の代打起用については「可能性ある」と明かした。

前日の会見でも「明日は試合に向けた準備や５打席立つためのルーティンをしなくていいので、ゆっくり球場に来て体の状態をしっかり整える時間にできると思う。それに昨日つかんだ感覚を基にメカニクス面でいくつか取り組むことができる。そういう意味で明日の休養日は有益だと思う。金曜日にはしっかり回復して昨日見つけた動きの部分を微調整してさらに積み上げていける状態になっていることを期待している」と語っていた指揮官。大谷は前日の試合後に休養日の過ごし方について「昨日良かったところを固めるという所で。休みは大事ですけど、やることはやって。次に出た時に発揮できるようにしたいなと思います」と話していた。