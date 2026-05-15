覚えておきたい『基本のひじきの煮物』黄金比率で味しみ！おいしく作るコツ。お弁当に
なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすい、できるだけシンプルな配合で、試作を重ねたオレぺの自信作です！ 今回は、黄金比率の煮汁で味が決まる、甘辛味がしみ込んだ「ひじきの煮もの」をご紹介します。
たとえば、「ひじきの煮もの」の味つけなら。
乾物用つゆのの黄金比率
肉じゃがなどと似た味の煮ものつゆですが、かさの低い乾物に合わせて水分少なめの配合に。しょうゆの塩けもきいた、キリッとした甘辛味です。
切り干し大根、五目豆、干ししいたけ、切り昆布などの煮ものに。さめても味がはっきりしているので、お弁当用の常備菜にも向いています。
冷蔵で4〜5日保存可能です。
黄金比率の
『ひじきの煮もの』
甘辛味の煮汁がしみ込んだひじきは、あとを引くおいしさ。
ひじきが折れないように、やさしく炒めて。
材料 （3〜4人分）芽ひじき 30gにんじん 1/3本（約50g）油揚げ 1枚（約20g）〈乾物用つゆ〉 ・だし汁 1カップ ・しょうゆ 大さじ2 ・砂糖 大さじ2 ・酒 大さじ2サラダ油 小さじ1
下準備
・にんじんは皮をむき、長さ3cmの細切りにする。
作り方
油揚げは縦半分に切ってから、横に幅5〜6mmに切る。ざるに広げ、熱湯を回しかけて油抜きする。
ひじきはたっぷりの水に20分ほど浸してもどす。つめでかるく押してみて、すぐにちぎれればきちんと水を吸った証拠。ざるに上げ、しっかりと水けをきる。
POINT!
ふっくらとするまでもどすことで、柔らかく、煮汁がよくしみる状態になります。
口径18cmほどの鍋にサラダ油小さじ1を中火で熱する。ひじきを入れ、木べらでそっと混ぜながら、全体に油が回るまで炒める。
POINT!
ひじきは折れやすいので注意。強く混ぜずに、底からすくうようにして、そっと炒めます。
にんじん、油揚げを加え、全体に油が回るまでさっと炒める。
乾物用つゆの材料をよく混ぜて砂糖を溶かし、鍋に加える。全体をさっと混ぜる。
煮立ったら落としぶた（オーブン用シートを鍋の口径よりひとまわり小さめの円形に切り、真ん中に直径2cmくらいの穴をあけたもの。）をし、弱めの中火にして、鍋底につゆが少し残る程度まで10分ほど煮る。できればそのまま粗熱を取り、味をなじませる。
POINT!
残ったつゆは、時間がたつにつれ、ひじきが吸い込みます。保存するときは、つゆごと保存容器に入れて。
（1/4量68 kcal、塩分1.0g）
【編集部試作メモ】ちょっと多めにできるのもうれしい！ 翌日はご飯に混ぜてごまをふり、おにぎりにしました♪（編集F）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！
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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子