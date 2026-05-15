覚えておきたい『基本のひじきの煮物』黄金比率で味しみ！おいしく作るコツ。お弁当に

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なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすい、できるだけシンプルな配合で、試作を重ねたオレぺの自信作です！　今回は、黄金比率の煮汁で味が決まる、甘辛味がしみ込んだ「ひじきの煮もの」をご紹介します。

たとえば、「ひじきの煮もの」の味つけなら。

乾物用つゆのの黄金比率

この乾物用つゆってどんな味？

肉じゃがなどと似た味の煮ものつゆですが、かさの低い乾物に合わせて水分少なめの配合に。しょうゆの塩けもきいた、キリッとした甘辛味です。

この乾物用つゆ、ほかにもこんなメニューに使えます！

切り干し大根、五目豆、干ししいたけ、切り昆布などの煮ものに。さめても味がはっきりしているので、お弁当用の常備菜にも向いています。

保存期間は？

冷蔵で4〜5日保存可能です。

黄金比率の
『ひじきの煮もの』

甘辛味の煮汁がしみ込んだひじきは、あとを引くおいしさ。
ひじきが折れないように、やさしく炒めて。

材料 （3〜4人分）

芽ひじき　30gにんじん　1/3本（約50g）油揚げ　1枚（約20g）〈乾物用つゆ〉　・だし汁　1カップ　・しょうゆ　大さじ2　・砂糖　大さじ2　・酒　大さじ2サラダ油　小さじ1

下準備

・にんじんは皮をむき、長さ3cmの細切りにする。

作り方

1油揚げを油抜きする

油揚げは縦半分に切ってから、横に幅5〜6mmに切る。ざるに広げ、熱湯を回しかけて油抜きする。

2ひじきをもどす

ひじきはたっぷりの水に20分ほど浸してもどす。つめでかるく押してみて、すぐにちぎれればきちんと水を吸った証拠。ざるに上げ、しっかりと水けをきる。
POINT!
ふっくらとするまでもどすことで、柔らかく、煮汁がよくしみる状態になります。

3ひじきを炒める

口径18cmほどの鍋にサラダ油小さじ1を中火で熱する。ひじきを入れ、木べらでそっと混ぜながら、全体に油が回るまで炒める。
POINT!
ひじきは折れやすいので注意。強く混ぜずに、底からすくうようにして、そっと炒めます。

4残りの具を加えて炒める

にんじん、油揚げを加え、全体に油が回るまでさっと炒める。

5つゆを加える

乾物用つゆの材料をよく混ぜて砂糖を溶かし、鍋に加える。全体をさっと混ぜる。

6落としぶたをして煮る

煮立ったら落としぶた（オーブン用シートを鍋の口径よりひとまわり小さめの円形に切り、真ん中に直径2cmくらいの穴をあけたもの。）をし、弱めの中火にして、鍋底につゆが少し残る程度まで10分ほど煮る。できればそのまま粗熱を取り、味をなじませる。
POINT!
残ったつゆは、時間がたつにつれ、ひじきが吸い込みます。保存するときは、つゆごと保存容器に入れて。
（1/4量68 kcal、塩分1.0g）
【編集部試作メモ】ちょっと多めにできるのもうれしい！　翌日はご飯に混ぜてごまをふり、おにぎりにしました♪（編集F）

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