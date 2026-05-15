覚えておきたい『基本のひじきの煮物』黄金比率で味しみ！おいしく作るコツ。お弁当に

肉じゃがなどと似た味の煮ものつゆですが、かさの低い乾物に合わせて水分少なめの配合に。しょうゆの塩けもきいた、キリッとした甘辛味です。

この乾物用つゆ、ほかにもこんなメニューに使えます！

切り干し大根、五目豆、干ししいたけ、切り昆布などの煮ものに。さめても味がはっきりしているので、お弁当用の常備菜にも向いています。