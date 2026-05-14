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株式会社ヒライ企画の代表取締役である平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026最新】音楽で食うのを''今すぐ諦めるべき人''の共通点5選。知らないと一生、底辺バンドマン【末路】」を公開した。動画では、音楽を仕事にして生きていくために必要なマインドや能力について、プロの厳しい視点から5つの特徴を挙げ、鋭く切り込んでいる。



平井氏はまず、1つ目の特徴として「曲作りに時間がかかる人」を挙げた。プロの現場において「予算とは時間」であり、限られた時間内でいかに結果を出せるかが問われる。時間をかければ良い作品ができるという「錯覚」に陥り、巻きで終わらせることに価値を見出せない人は、マネタイズが難しいと指摘した。



2つ目には「お金・人気を否定する人」を挙げた。音楽で稼ぐことや人気者になることを否定しながらも、ライブで集客を試みるという矛盾した行動は「自分の魂を蝕む」と警告。売れたいという欲求を素直に発信することの重要性を説いている。



続いて3つ目に「体力がない人」は致命的だと語る。体力が低下するとまともな思考ができなくなり、前向きな行動や消費カロリーの多い活動に耐えられなくなるからだ。そして4つ目に「恥をかけない人」を挙げた。新しい挑戦には批判が伴うが、そのリスクを背負ってでも大胆な目標を掲げて行動する勇気が必要だと力説した。



最後に5つ目として「順張りも逆張りもできない人」を挙げ、王道にもカウンターにも振り切れない中途半端な立ち位置は、関係者からのフックアップを受けにくいと指摘した。無駄なプライドを捨て、社会的な需要や価値に応えることの大切さを強調。厳しい言葉の裏に、本気で音楽と向き合う人たちへの力強いエールを込めて動画を締めくくった。