SNSを始めたきっかけとは...？【インフルエンサー・都】“人気YouTuber”になるまでの人生に迫る♡

夢を追うRay読者のために、今をときめく“売れっ子”たちのサクセスストーリーをフカボリ！今回は、赤裸々なキャラクターで人気を集めるインフルエンサー・都さんの物語をお届けします。Youtubeに投稿した動画が話題になるまでには、意外な葛藤があったんだとか...！

わたしと僕の物語 今話題のあの人の人生のおハナシ。 アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。夢追い人のみんなにとって、きっとヒントになるはず♡

自分の居場所を模索していた中高時代 「兄の影響で中高一貫の男子校に入ったんですけど、体育会系な男子のノリについていけなかったりして、いろいろと葛藤した時期でした。 友だちも多くはなかった。ひとりの信頼できる親友と四六時中一緒にいました。でも美大に入ったら、一気に世界が変わって。 私みたいな男子も当たり前みたいに受け入れてくれる女友だちに出会えた。それがすごく救いで、やっと自分でいられる場所に来れた気がして、ホッとしたんです。 美大に入ってから、どこか躊躇していた素の自分を出せるようになって、今があるので、美大での出会いが、私の原点かなって思います」

したくないで始めてみたSNS 「SNSを始めたきっかけは本当に単純で。就活がしたくなかったんです。でも昔からやってみたい気持ちはあって、中高の頃は信頼できる友だちや家族にだけ動画を送っていました。 そのときは、外に出す勇気はなかったんですけど。美大で出会った友だちのあと押しもあって、だんだんと自信がついてきて「もういっちゃえ」ってノリで始めました。 でも最初の頃はいいね3とかで全然でした。あるとき『松本まりかチャレンジ』っていう動画を上げたら一気にバズって、1週間でフォロワーが5万人くらい増えて。 そのとき初めて『就活しなくていいかも』って思えたし、自分の名前が広がっていく感覚があって。ここでやっていこうって、覚悟が決まりました」 Youtube初投稿動画で「終わりです」が誕生

作り込まず、ありのままの私を届けていきたい 「SNSをやるにあたって特に目標は決めてないんです。ただ自分のなかで、決めていることがひとつだけあって。それは『流し見できる動画を作りたい』ってこと。流し見でいいの？って思うかもしれないんですけど、私はそれがちょうどいい。 一番だと必ず飽きがくるなって思っているんです。熱中しすぎると冷めるみたいな。だから、2番手でも3番手でもいいから『見るものないし、都見るか』くらいの感覚で、見てくれたら本望なんです。 ドライヤーをしながらでもいいし、お風呂に入りながらでもいい。日常の暇な時間にどこかクスッと笑えるそんな動画を発信し続けていきたいんです。数字とか具体的な目標はないけど、『みんなに長く愛されたい』って思いはあるかもしれないです」 日常の愚痴をみんなにシェアハピ PROFILE 都 みやこ●2004年7月25日生まれ、神奈川県出身。美大に通う現役大学生であり、YouTubeの登録者数76万人を誇る、実力派インフルエンサー。センス抜群なトーク力と赤裸々なキャラクターで10代〜20代の若者から大人気！ 撮影／山村祐太郎 構成・文／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来