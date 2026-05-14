大相撲夏場所

大相撲夏場所の三日目が12日、東京・両国国技館で行われた。早朝には新たな門出を迎える新弟子たちが土俵に上がる「前相撲」が行われたが、そこで見られた元人気力士の姿にファンから「細く見えるな」「見れるの嬉しい」などの声が上がっている。

前相撲を配信したABEMAの中継に映ったのは、紺色の協会ジャンパーに身を包んだ元幕内の千代丸。真剣な表情で新弟子たちの様子を確認していた。

千代丸は 178センチ、171キロの愛らしい風貌から「千代丸たん」の愛称で長年親しまれた元人気力士。2007年夏場所で初土俵を踏み、自己最高位は前頭5枚目。今年の三月場所を最後に現役を引退した。4月からは日本相撲協会の「若者頭」に転身し、今場所から若手力士の指導や運営を支える裏方をつとめている。

かつての丸い印象から一転、体のラインが少し引き締まったように見える近影にファンも注目。X上では「若者頭千代丸、協会服やと細く見えるな」「若物頭で千代丸たん見れるの嬉しい」「前相撲始まるよ 引率は若者頭の千代丸」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）