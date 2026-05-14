大人になった風間トオル役に野村康太 「やかんの麦茶」新ショートムービーが5月14日公開
俳優の野村康太が出演するコカ・コーラシステム「やかんの麦茶 from 爽健美茶」のショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇が、5月14日から公開される。野村は大人になった風間トオル役を演じている。
【写真】イケメンすぎる！ 大人になった風間くん
「やかんの家族だゾ！」は、アニメ『クレヨンしんちゃん』の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。
4月に公開されたシーズン2第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけ（高橋文哉）が、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引っ越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれた。
野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されていた。
最新話となるシーズン2第2話では、カスカベ防衛隊の一員であり、エリート志向の自信家として知られる風間トオル（25歳）を野村康太が演じる。
物語は、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から展開。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやりとりを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれる。
さらに、歌手・俳優の南野陽子演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されており、これまでの野原家に加え、風間親子という新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が初めて描かれる。
撮影では、大人になった風間くん役の野村が登場すると、「風間くんだ！」「ツンとしたヘアスタイルとスーツ姿が似合ってる！」といった声がスタッフから上がり、早くも制作チームの一体感が一気に高まった。高橋と野村は直近の作品での共演経験もあり、撮影の合間にもリラックスした雰囲気で会話をする一幕も。しんのすけの昔から変わらないテンションに対し、どこかあきれたようにツッコミを入れる風間くん。2人の姿から息の合った関係性が伝わった。
大人になった風間くんの登場により、これまでとはひと味違うやりとりが生まれた現場は、終始和やかな空気に包まれながら撮影が進行した。
撮影を終えた野村は「この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。」と明かした上、「大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです」とアピールした。
野村康太が出演するコカ・コーラシステム「やかんの麦茶 from 爽健美茶」ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇は、5月14日から公開。
※野村康太らへのインタビューは以下の通り。
＜インタビュー（一部）＞
ーー英語でのシーンやしんのすけから耳に息を吹きかけられても動じないシーンなどがありましたが、“風間くん”役を演じる上で意識したことや楽しかったこと、難しかったことを教えてください。
野村：この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。あとは、（高橋）文哉くんとは、他の作品でもご一緒させていただいて、またこんなにもすぐに共演させていただいたことがとても嬉しくて、思い出話をしながら撮影に臨めたことがすごく楽しかったです。
ーー撮影現場でのやり取りや、野村さんとのシーンで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
高橋：撮影した中で、耳をふーっとして、それを風間くんが遮るというシーンがあったのですが、「あぁ、大人になっちゃったな」というのとともに、（良い意味で）「二人が大人になったんだなぁ」というのも、そのシーンで感じました。前回は、（野原家の）家族だけだったので、カスカベ防衛隊の一員が大人になって合流してくれて、そしてそれが本当についこの間まで数ヶ月一緒に作品をやっていた野村くんだったので、幼馴染み感というか、そういう関係性は僕らにしか出せないものがあると思っていて、それがしんちゃんと風間くん（のシーン）にも反映できていたらうれしいなと思います。
ーー昨年話題となった「やかんの家族だゾ！」に参加することが決まり、どんなお気持ちでしたか？ 撮影で印象的だったことや感想を教えてください。
南野：実写でこういうもの（やかんの家族だゾ！）があるというのは知っていたんですけれど、私にお話が来た時、「私、何やるんですか？」と思ったら、「風間くんのお母さんです」と言われて。「どうしよう、できるかな…」って、今日撮影に来るまではかなりドキドキだったんですけど、（風間くんのママ）っぽくしていただいて。二人はちゃんと成長した感じになってるけれど、私は成長してない、そのままで来てしまったような感じがして（笑）。でも、すごく楽しかったです。
--第2話の見どころを教えてください。
野村： 風間くんが登場します！大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです。
高橋：しんのすけとしては、家族に見せる顔と、長くずっと一緒にいて心許せている友だちに見せる顔は違うだろうなぁと思いながら、今回風間くんと風間くんのお母さんが出てきて、そこにしんのすけが入って。しんのすけの子どもの時には見ることができなかった、大人になったしんのすけだからこそ生まれるちょっとした気遣いとか、ちょっとした気の緩みみたいなものを表現できたらいいなと思って撮影に挑みました。ぜひ前回とはまた違うかたちで楽しんでいただけたらうれしいなと思います。
【写真】イケメンすぎる！ 大人になった風間くん
「やかんの家族だゾ！」は、アニメ『クレヨンしんちゃん』の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。
野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されていた。
最新話となるシーズン2第2話では、カスカベ防衛隊の一員であり、エリート志向の自信家として知られる風間トオル（25歳）を野村康太が演じる。
物語は、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から展開。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやりとりを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれる。
さらに、歌手・俳優の南野陽子演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されており、これまでの野原家に加え、風間親子という新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が初めて描かれる。
撮影では、大人になった風間くん役の野村が登場すると、「風間くんだ！」「ツンとしたヘアスタイルとスーツ姿が似合ってる！」といった声がスタッフから上がり、早くも制作チームの一体感が一気に高まった。高橋と野村は直近の作品での共演経験もあり、撮影の合間にもリラックスした雰囲気で会話をする一幕も。しんのすけの昔から変わらないテンションに対し、どこかあきれたようにツッコミを入れる風間くん。2人の姿から息の合った関係性が伝わった。
大人になった風間くんの登場により、これまでとはひと味違うやりとりが生まれた現場は、終始和やかな空気に包まれながら撮影が進行した。
撮影を終えた野村は「この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。」と明かした上、「大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです」とアピールした。
野村康太が出演するコカ・コーラシステム「やかんの麦茶 from 爽健美茶」ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇は、5月14日から公開。
※野村康太らへのインタビューは以下の通り。
＜インタビュー（一部）＞
ーー英語でのシーンやしんのすけから耳に息を吹きかけられても動じないシーンなどがありましたが、“風間くん”役を演じる上で意識したことや楽しかったこと、難しかったことを教えてください。
野村：この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。あとは、（高橋）文哉くんとは、他の作品でもご一緒させていただいて、またこんなにもすぐに共演させていただいたことがとても嬉しくて、思い出話をしながら撮影に臨めたことがすごく楽しかったです。
ーー撮影現場でのやり取りや、野村さんとのシーンで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
高橋：撮影した中で、耳をふーっとして、それを風間くんが遮るというシーンがあったのですが、「あぁ、大人になっちゃったな」というのとともに、（良い意味で）「二人が大人になったんだなぁ」というのも、そのシーンで感じました。前回は、（野原家の）家族だけだったので、カスカベ防衛隊の一員が大人になって合流してくれて、そしてそれが本当についこの間まで数ヶ月一緒に作品をやっていた野村くんだったので、幼馴染み感というか、そういう関係性は僕らにしか出せないものがあると思っていて、それがしんちゃんと風間くん（のシーン）にも反映できていたらうれしいなと思います。
ーー昨年話題となった「やかんの家族だゾ！」に参加することが決まり、どんなお気持ちでしたか？ 撮影で印象的だったことや感想を教えてください。
南野：実写でこういうもの（やかんの家族だゾ！）があるというのは知っていたんですけれど、私にお話が来た時、「私、何やるんですか？」と思ったら、「風間くんのお母さんです」と言われて。「どうしよう、できるかな…」って、今日撮影に来るまではかなりドキドキだったんですけど、（風間くんのママ）っぽくしていただいて。二人はちゃんと成長した感じになってるけれど、私は成長してない、そのままで来てしまったような感じがして（笑）。でも、すごく楽しかったです。
--第2話の見どころを教えてください。
野村： 風間くんが登場します！大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです。
高橋：しんのすけとしては、家族に見せる顔と、長くずっと一緒にいて心許せている友だちに見せる顔は違うだろうなぁと思いながら、今回風間くんと風間くんのお母さんが出てきて、そこにしんのすけが入って。しんのすけの子どもの時には見ることができなかった、大人になったしんのすけだからこそ生まれるちょっとした気遣いとか、ちょっとした気の緩みみたいなものを表現できたらいいなと思って撮影に挑みました。ぜひ前回とはまた違うかたちで楽しんでいただけたらうれしいなと思います。