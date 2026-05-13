「人が遊びに来る部屋」にするためのマストアイテム９パターン
友達が集まる家には、大勢の人が楽しめる仕掛けがあるようです。どんなアイテムがあれば、家での集まりが盛り上がるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性439名に聞いたアンケートを参考に「『人が遊びに来る部屋』にするためのマストアイテム」をご紹介します。
【１】大人数でも囲める「ローテーブル」
「イスの数に限りがあるから、ダイニングテーブルだと不便」（20代女性）というように、特に大人数での集まりの場合、床に座って囲めるテーブルがあると重宝するでしょう。座布団くらいは人数分用意しておくと、快適な会になるのではないでしょうか。
【２】心地いいBGMが流せる「スピーカー」
「お酒を飲んでるとき音楽があると、雰囲気が良くなる」（20代女性）というように、家飲みで音楽を聞きたがる女性は多いようです。スマートフォンをつなげるタイプなら、みんなの好きな曲がかけられて便利でしょう。
【３】まったりトークのおともに「コーヒーメーカー」
「おいしいコーヒーはかなりポイントが高い」（20代女性）というように、家での集まりはトークがメインになることが多いので、コーヒーを提供できると「気が利くな」と思われるでしょう。コーヒーの淹れ方を勉強して、豆を挽くところから見せられれば、パフォーマンスとしても評価されそうです。
【４】対戦して盛り上がれる「最新ゲーム機」
「普段ゲームとかしないけど、教えてもらったらかなり楽しかった」（10代女性）というように、未経験の最新ゲーム機は女子の興味を引くようです。操作方法を教える過程で距離も近付くので、意中の女子がいる場合は一石二鳥と言えるでしょう。
【５】女子が喜ぶ「フォンデュセット」
「チーズフォンデュもチョコフォンデュも好き！」（20代女性）というように、「フォンデュ」というある種非日常なメニューは、なぜか女子人気が高いようです。「鍋しようよ」という誘いより確実に引きがあるので、女子を集めたい場合は前向きに購入を検討しましょう。
【６】シンプルイズベスト…「トランプ」
「大富豪でほぼ徹夜したことがあります（苦笑）」（20代女性）というように、シンプルなトランプというゲームには無限の可能性がありそうです。全員がダラけがちな「家飲み」のスパイスとしても使えるのではないでしょうか。
【７】家が映画館になる！「プロジェクター」
「夏に大画面でホラー映画を観てはしゃぎました」（20代女性）というように、プロジェクターがあれば、自宅に居ながら「映画鑑賞会」が開催できます。映画に限らず、結婚式のDVDやサークル旅行のDVDなど、身近なイベントを振り返っても面白いかもしれません。
【８】大勢で楽しめる「ボードゲーム」
「人生ゲームとか、たまにすると面白いんだよね」（10代女性）というように、ルールがわかりやすいボードゲームが一つあると、誰もが童心に帰って夢中になれるようです。ライトな罰ゲームを加えると、勝負に真剣みが出てさらに盛り上がるのではないでしょうか。
【９】みんなでわいわい料理できる「ホットプレート」
「お好み焼きとか餃子とか、みんなで料理するのが楽しい」（20代女性）というように、ホットプレートで作るメニューの多くは、調理能力に関係なく誰でも参加できるので、調理そのものがイベントとして成立するようです。たこ焼き器や鍋なども、大勢で楽しめるメニューのための必須アイテムと言えるでしょう。
トランプやゲームなど、ワンアイテム買い足すだけで、友達が「行きたい！」と感じる家になりそうです。ホームパーティをする場合など、ぜひ参考にしてください。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年12月1日から8日まで
対象：合計439名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】大人数でも囲める「ローテーブル」
「イスの数に限りがあるから、ダイニングテーブルだと不便」（20代女性）というように、特に大人数での集まりの場合、床に座って囲めるテーブルがあると重宝するでしょう。座布団くらいは人数分用意しておくと、快適な会になるのではないでしょうか。
「お酒を飲んでるとき音楽があると、雰囲気が良くなる」（20代女性）というように、家飲みで音楽を聞きたがる女性は多いようです。スマートフォンをつなげるタイプなら、みんなの好きな曲がかけられて便利でしょう。
【３】まったりトークのおともに「コーヒーメーカー」
「おいしいコーヒーはかなりポイントが高い」（20代女性）というように、家での集まりはトークがメインになることが多いので、コーヒーを提供できると「気が利くな」と思われるでしょう。コーヒーの淹れ方を勉強して、豆を挽くところから見せられれば、パフォーマンスとしても評価されそうです。
【４】対戦して盛り上がれる「最新ゲーム機」
「普段ゲームとかしないけど、教えてもらったらかなり楽しかった」（10代女性）というように、未経験の最新ゲーム機は女子の興味を引くようです。操作方法を教える過程で距離も近付くので、意中の女子がいる場合は一石二鳥と言えるでしょう。
【５】女子が喜ぶ「フォンデュセット」
「チーズフォンデュもチョコフォンデュも好き！」（20代女性）というように、「フォンデュ」というある種非日常なメニューは、なぜか女子人気が高いようです。「鍋しようよ」という誘いより確実に引きがあるので、女子を集めたい場合は前向きに購入を検討しましょう。
【６】シンプルイズベスト…「トランプ」
「大富豪でほぼ徹夜したことがあります（苦笑）」（20代女性）というように、シンプルなトランプというゲームには無限の可能性がありそうです。全員がダラけがちな「家飲み」のスパイスとしても使えるのではないでしょうか。
【７】家が映画館になる！「プロジェクター」
「夏に大画面でホラー映画を観てはしゃぎました」（20代女性）というように、プロジェクターがあれば、自宅に居ながら「映画鑑賞会」が開催できます。映画に限らず、結婚式のDVDやサークル旅行のDVDなど、身近なイベントを振り返っても面白いかもしれません。
【８】大勢で楽しめる「ボードゲーム」
「人生ゲームとか、たまにすると面白いんだよね」（10代女性）というように、ルールがわかりやすいボードゲームが一つあると、誰もが童心に帰って夢中になれるようです。ライトな罰ゲームを加えると、勝負に真剣みが出てさらに盛り上がるのではないでしょうか。
【９】みんなでわいわい料理できる「ホットプレート」
「お好み焼きとか餃子とか、みんなで料理するのが楽しい」（20代女性）というように、ホットプレートで作るメニューの多くは、調理能力に関係なく誰でも参加できるので、調理そのものがイベントとして成立するようです。たこ焼き器や鍋なども、大勢で楽しめるメニューのための必須アイテムと言えるでしょう。
トランプやゲームなど、ワンアイテム買い足すだけで、友達が「行きたい！」と感じる家になりそうです。ホームパーティをする場合など、ぜひ参考にしてください。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年12月1日から8日まで
対象：合計439名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査