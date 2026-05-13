【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

海洋堂は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「ARTPLA メカゴジラ Re：イマジネーション」と「ARTPLA ガメラ（1999） Re：イマジネーション」を発表した。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品の原型を展示しており、「ARTPLA メカゴジラ Re：イマジネーション」は、市街のがれきにたたずむメカゴジラを表現しており、「ARTPLA ガメラ（1999） Re：イマジネーション」は、渋谷の街でギャオスを踏みつける勇ましいガメラの姿を確認することができる。

「ARTPLA メカゴジラ Re：イマジネーション」

「ARTPLA ガメラ（1999） Re：イマジネーション」

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