なんと「穴掘り」で脱走 ヤマアラシ2匹が飼育小屋から外へ 園内で無事捕獲 熊本・阿蘇市
12日、熊本県阿蘇市の「阿蘇カドリー・ドミニオン」で飼われている2匹のヤマアラシが逃げ出しましたが、夜までに捕獲されました。
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けがをした人はいませんでした。
あの子たちがいない！
カドリー・ドミニオンによりますと、12日朝、施設で展示しているヤマアラシ2匹が飼育小屋からいなくなっていることに飼育員が気付きました。
ヤマアラシは背中に鋭い針状の毛が生えていることが特徴です。
園では念のため、警察などを通して周辺に注意を呼びかけていました。
園内に〝潜伏〟
その後、12日の午後7時半ごろまでに、園内にいるのを職員が見つけたということです。
けがをした人はなく、ヤマアラシにもけがはありませんでした。
脱走の方法とは…
逃げ出した2匹は、逃げ出した日から展示を始めていて、穴を掘って飼育小屋の外に逃げたということです。
阿蘇カドリー・ドミニオン 竹下和也事業本部長「ご迷惑おかけしました。みんな協力して探したんですけど、安心したところです。よかったです」