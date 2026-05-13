12日、熊本県阿蘇市の「阿蘇カドリー・ドミニオン」で飼われている2匹のヤマアラシが逃げ出しましたが、夜までに捕獲されました。

【写真を見る】なんと「穴掘り」で脱走 ヤマアラシ2匹が飼育小屋から外へ 園内で無事捕獲 熊本・阿蘇市

けがをした人はいませんでした。

あの子たちがいない！

カドリー・ドミニオンによりますと、12日朝、施設で展示しているヤマアラシ2匹が飼育小屋からいなくなっていることに飼育員が気付きました。

ヤマアラシは背中に鋭い針状の毛が生えていることが特徴です。

園では念のため、警察などを通して周辺に注意を呼びかけていました。

園内に〝潜伏〟

その後、12日の午後7時半ごろまでに、園内にいるのを職員が見つけたということです。

けがをした人はなく、ヤマアラシにもけがはありませんでした。

脱走の方法とは…

逃げ出した2匹は、逃げ出した日から展示を始めていて、穴を掘って飼育小屋の外に逃げたということです。

阿蘇カドリー・ドミニオン 竹下和也事業本部長「ご迷惑おかけしました。みんな協力して探したんですけど、安心したところです。よかったです」