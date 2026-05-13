ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日まで。

本日スタートしたセールでは最新拡張パッケージ「白銀のワンダラー」の発売も控えるMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」のコンプリートパックなど、複数のエディションが50%オフの割引価格で販売中。

このほか、2つの物語が楽しめるアクション「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション」が30%オフ、アクションRPG「CODE VEIN II」が25%オフなど様々なソフトおよびダウンロードコンテンツがセールになっている。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：5月27日まで



ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック

価格：6,380円→3,190円（50%オフ）

・ストアページ

龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション

価格：11,440円→8,008円（30%オフ）

・ストアページ

CODE VEIN II

価格：8,910円→6,682円（25%オフ）

・ストアページ

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