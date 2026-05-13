PS5用タイトル多数の「5月のお買い得セール」が本日スタート「龍が如く 極３ デラックス・エディション」が30%オフ！
【5月のお買い得セール】 セール期間：5月13日～5月27日まで
セール期間：5月27日まで
(C) SQUARE ENIX
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日まで。
本日スタートしたセールでは最新拡張パッケージ「白銀のワンダラー」の発売も控えるMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」のコンプリートパックなど、複数のエディションが50%オフの割引価格で販売中。
このほか、2つの物語が楽しめるアクション「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション」が30%オフ、アクションRPG「CODE VEIN II」が25%オフなど様々なソフトおよびダウンロードコンテンツがセールになっている。
セール対象タイトル（一部）
セール期間：5月27日まで
ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック
価格：6,380円→3,190円（50%オフ）
・ストアページ
龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション
価格：11,440円→8,008円（30%オフ）
・ストアページ
CODE VEIN II
価格：8,910円→6,682円（25%オフ）
・ストアページ
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