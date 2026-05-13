メキシカンリーグ挑戦も戦力外となっていた

オイシックスは13日、井口和朋投手と再契約を結んだと発表した。井口は3月17日に同球団を退団。メキシカンリーグのベラクルスイーグルスへ移籍したが戦力外となり、約2か月で再加入となった。井口は球団を通じて「メキシコでの経験を活かしてチームに貢献したい」とコメントした。

井口は2015年ドラフト3位で日本ハムに入団。救援として2021年には43試合に登板し、防御率1.86でブルペン陣を支えた。2023年オフに戦力外通告を受け、オリックスに育成選手として入団。2024年開幕直前に支配下登録され、32試合に登板し1勝2敗3ホールドをマークした。2025年に戦力外通告を受け、その年の12月にオイシックスに移籍していた。

球団が発表した井口のコメントは以下の通り。

「今回改めてオイシックス新潟アルビレックスBCの一員としてプレーすることになりました。改めてチームに迎え入れてもらった感謝を忘れず、少ないながらもメキシコでの経験を活かしてチームに貢献できるように頑張ります」（Full-Count編集部）