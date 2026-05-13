11匹の保護猫さんと暮らすご夫妻のもとに誕生した、かわいい双子の赤ちゃん。新たな家族との対面に、ニャンズが示した反応とは……。

ニャンズとツインズの顔合わせを記録した様子は10万再生を突破するとともに、「赤さんたちも、ぬこさんたちも、かわいいなぁ、もう」「はいはいする頃にはすっかりきょうだいですね」との声が相次いでいます。

【動画：猫たちが初めて『赤ちゃん』を見た結果…さまざまな反応を見せる『微笑ましい光景』】

飼い主さんご一家に加わった、愛らしいニューフェイス

豊かな緑に抱かれた古民家を舞台に展開される、11匹もの保護猫さんのキュートでにぎやかな日常が好評の人気YouTubeチャンネル『ちゃちゃまる日記』に投稿されたのは、新たな家族と対面するニャンズの様子です。

飼い主さんご夫妻のもとに男女の双子ベビーが誕生したのは、2025年夏のこと。双子さんが生後2ヵ月を迎えるころ、飼い主さんは、ニャンズと双子さんを対面させたといいますが……。

“はじめまして”の瞬間に、ニャンズが見せた反応とは

顔合わせにおいて、ニャンズが落ち着いて過ごす時間帯を選んだという飼い主さん。はじめての対面は、7匹のニャンズがまったりとお昼寝をして過ごすお部屋へと、双子さんを連れて入室するかたちで行われたそう。

息子さんがお昼寝中のクーファンを持って“猫部屋”を訪ねたところ、茶トラ猫『ちゃちゃまる』くんが素早い反応を。キャットタワーでくつろぎのひとときを過ごしていた彼は、即座にタワーを下り、息子さんへ駆け寄ったのだとか。

慎重派のニャンズが遠巻きに見守るなか、次に動きを見せたのが黒猫『ジジ』くん。息子さんがお休み中のクーファンを床へそっと下ろすと、ちゃちゃまるくん・ジジくんは、揃って中を覗き込んだとのこと。はじめて目にする赤ちゃんの姿に、彼らは硬直してしまったようです。

双子さんの“近衛隊”、早くも結成！

娘さんのクーファンがお部屋に運び込まれると、それまで様子を伺っていたニャンズも、双子さんのもとへ続々と集合を。慎重な足取りで歩み寄る子、双子さんをそっと覗き込む子、リラックスした様子でクーファンのそばに体を横たえる子と、さまざまな反応を見せてくれたようです。

たくさんの保護猫さんが暮らすお家に誕生した、かわいい双子の赤ちゃん。今後、ニャンズとツインズは、共に眠り、遊び、成長しながら、かけがえのない絆を育んでいくことでしょう。

飼い主さんが見守るなか行われた、ニャンズと双子さんの顔合わせ。“はじめまして”の瞬間を記録した様子には、「ねこちゃんたち、最初は戸惑ってるけど、すぐに匂いで赤ちゃんということを理解するから賢いよね」「猫達に見守られながら成長していくなんて素敵だなー。育ちが良い猫ちゃん達だから、赤ちゃんも良い子になるでしょうね」「この子も大きくなったら、猫と一生を共にするんだろうなぁ」といった感想が寄せられています。

双子さんの誕生で、ますますにぎやかになった飼い主さんご一家。ニャンズとツインズのキュートで心あたたまる交流は、人気YouTubeチャンネル『ちゃちゃまる日記』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ちゃちゃまる日記」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。