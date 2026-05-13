ソファの横から飛び出してくるきなこちゃんを、ワクワクしながら待ち構えているさくらちゃん。体格差を気にせず遊べるのが嬉しくて堪らないといった様子が可愛すぎると反響を呼びました。

「ハスキーって永遠ばぶちゃんなの可愛すぎる」「やってる遊びが人間の子どもと一緒」と評判になり、1225万回以上再生されています。

【動画：小さな犬がソファの横から出てきたら、ハスキー犬が…とんでもなく尊い『子どものような遊び方』】

体格差があっても安心の遊び方

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『 さくらもち 』へ投稿された、シベリアンハスキーの「さくらちゃん」とポメラニアンの「きなこちゃん」の様子です。なんと、体格差があっても楽しく遊べる方法を見つけたのだとか。

それは、ソファの横から飛び出てくるきなこちゃんを、さくらちゃんが見つける遊び。これなら、大型犬と小型犬という体格に大きな差がある二人でも、安心して一緒に遊ぶことができそうです。

どんどんテンションが上がるさくらちゃん

ソファの後ろを駆け抜けて、左から右から飛び出してくるきなこちゃんを、「こっちかな？」と待ち構えるさくらちゃん。きなこちゃんも楽しいのか、見つかると「わん！」とひと吠えして、また反対側へ。

そんなことを繰り返しているうちに、さくらちゃんのテンションはどんどん上がり最高潮に。とうとうその場でくるくる回り始めたのだそう。そんなさくらちゃんの様子から、きなこちゃんと一緒に遊べた嬉しさが伝わってきました。

仲良し三きょうだい

そんな無邪気な喜び方が可愛いさくらちゃんは、飼い主さん宅の長女。下には妹のきなこちゃんと弟のシベリアンハスキー「もちくん」がいて、さくらちゃんはよくこの弟妹から甘えられているのだといいます。

きなこちゃんが顔へ近づいてきたと思ったら、顔の下へ潜り込んでみたり飛びついてみたり、もちくんは体をくっつけてぐっすり寝ていたりと、二人にとってさくらちゃんは安心して甘えられる優しいお姉さんなのでした。

この投稿へは「犬でも『逆来るかも』みたいな読みするんだ」「嬉しいとくるくる回るのってポメだけだと思ってた」「なんなんだこのかわい子ちゃん達は」「ポメが遊んでもらってるのか、ポメに遊んでもらってるのか」など、仲良く遊ぶさくらちゃんときなこちゃんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと80万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『 さくらもち 』では、シベリアンハスキーのツンデレな「さくらちゃん」、さくらちゃんが大好きな「もちくん」、おてんばなポメラニアンの「きなこちゃん」と飼い主さんご家族との、楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「 さくらもち 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。