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誇っていい、プレミアムな1台。

いや、1台なのですが実際は3in1という、オールラウンダー充電器がAnkerより登場しました。名前を「Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 」といいます。長い！

でも、長いのは名前だけ、充電時間は短くしてくれるプレミアムな逸品です。

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 19,990円 Amazonで見る PR PR

値段は1万9990円と、充電器らしからぬハイクラスです。

最新のQi2 25Wワイヤレス充電対応。冷却機能で充電効率を追求

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Ankerの充電器はさまざまなモデルがありますが、こちらは性能・デザインを追求した「Prime」シリーズ。なので機能も最先端です。

ワイヤレス充電は最新のQi 2 25Wに対応。iPhone 17 Proなら約26分で50％以上充電できるという速さ！ こうなるともうUSB-Cをつなぐ必要がないですね。ワイヤレス充電一本で行く！も現実的。

この速度を実現しているのがファンによる冷却。

ワイヤレス充電はどうしても熱が発生して、その熱が充電速度を下げてしまうのですが、こちらはファン内蔵。冷却しつつ充電することで、安定した出力を実現しているんですねー。

3つの機器を同時充電、持ち運びもOK

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充電できるのはiPhoneだけでなく、Apple Watchと5Wワイヤレス充電パッドも搭載。普段持ち歩いているガジェットを一挙に充電できるのも効率化につながりますねー。

さらに言えば折りたたんで持ち運びもOK。

1泊2日くらいの旅行にワイヤレス充電器を持っていくのはレアかと思いますが、長期出張などではわりと便利なのでは？ って思うんです。

流石に値段が値段なので、万人が飛びつく充電器じゃあないんですけど、デスク環境を美しく、コンパクトに整えたいなら、選択肢のひとつとして有力なのではないでしょうか。

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