B1レギュラーシーズンTOP10選手が決定…長崎から最多3名、日本人選手は富永ら3名“MVP候補”に

Bリーグは5月12日、29日に東京ガーデンシアターで開催される「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」において表彰される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1レギュラーシーズンTOP10」を発表した。

同賞は、選手・ヘッドコーチ・メディアの投票によって決定する、レギュラーシーズンで活躍した上位10名の選手を選出するもの。受賞者は「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」に登壇予定で、このTOP10の中から「B1レギュラーシーズンベストファイブ」と「B1レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）」が当日発表される。

今回のTOP10には、日本人選手で最多19.5得点を挙げたレバンガ北海道の富永啓生や、2シーズン連続MVPに輝いている宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルらが選出。長崎ヴェルカからはイヒョンジュン、スタンリー・ジョンソン、馬場雄大の3名が名を連ね、最多選出となった。

なお、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は5月29日17時から東京ガーデンシアターで開催予定。チケットは14日18時15分より、B.LEAGUE公式チケットサイトで販売される。

発表された「B1レギュラーシーズンTOP10」は以下の通り。

◆■りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1レギュラーシーズンTOP10

富永啓生（レバンガ北海道）



ジャレット・カルバー（仙台89ERS）



D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）



ケリー・ブラックシアー・ジュニア（群馬クレインサンダーズ）



デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス）



ダバンテ・ガードナー（シーホース三河）



齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）



スタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）



馬場雄大（長崎ヴェルカ）