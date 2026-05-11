2023年にドーピング検査で陽性判定を受け、18ヶ月の出場停止処分を受けたMFポール・ポグバ。現在はモナコの選手として復帰を果たしているが、当時このニュースが流れた時はかなりの衝撃があったものだ。



スペイン『SPORT』によると、当時はポグバの携帯に次々と友人たちから電話がかかってきたという。何が起きたのか本人から聞きたいと考えた人も多かったのだろう。



そんな中、1人の選手が電話をかけてきたとポグバは振り返る。現在アル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドだ。





「ニュースが流れてから、2日ほどは携帯が鳴り止まなかった。でも、その後は連絡が途絶えた。兄弟のように思っていた友人たちが1人、また1人と離れていった。そんな時、まさかクリスティアーノから電話がくるなんて思ってもいなかった。彼はニュースのことについて話すでもなく、ただ1つだけ『家族は元気？大丈夫？』と声をかけてくれてね。その後また彼は電話をかけてきて、『家族のことでも生活のことでも、何か必要なことがあれば遠慮せず電話してくれ。助けてほしい時にプライドが邪魔しちゃいけないよ』と言ってくれたんだ」「あの瞬間僕はスーパースターのクリスティアーノと話していたわけではなく、痛みやプレッシャー、孤独を理解してくれる1人の男と話をしていたんだ。これまで多くのスターとプレイしてきたが、真のチャンピオンとは苦境に立たされた時にこそ分かるものだ。愛しているよ」こうしたところもロナウドの愛される理由だろうか。ポグバは友人たちが『忙しくなった』と言って次々と離れていったとも語っているが、そんな時にロナウドは寄り添ってくれたようだ。