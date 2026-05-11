横浜戦勝利も、浮かび上がった鹿島の課題。鈴木優磨が呼びかける「試合中の修正」と「対戦相手との駆け引き」の重要性
［J１百年構想リーグEAST第16節］横浜FM １（４PK５）１ 鹿島／５月10日／日産スタジアム
鹿島アントラーズは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で横浜F・マリノスと敵地で対戦。１点ビハインドのまま迎えた後半アディショナルタイムに、レオ・セアラの得点で追いつくと、PK戦５−４で逆転勝利を収めた。
必ずしも盤石の試合運びではなかった。鬼木達監督も、「前半はなかなか前進することも難しかったですし、風の影響も多少ありましたけれども、それよりも自分たちの動きの質、パスの質、そういうところで相手を上回れなかった」と言及した。
ボールを保持しながら、高いラインを保つ相手の守備陣の裏のスペースを狙ったものの、オフサイド６回、シュート６本に抑えられるなど、横浜FMの対策に苦戦した感は否めない。
４−４−２の左サイドで先発し、師岡柊生とポジションを入れ替えて２トップの一角も担った鈴木優磨も、自分たちの課題を以下のようにコメントした。
「やっぱり（相手最終ラインの裏に）抜ける選手と同じくらい、止まる選手っていうのが大事。そうじゃないとギャップっていうのはできない。（チームの狙いでもある）裏に抜ける狙いを真面目に繰り返しているけど、一生懸命裏にしか抜けていない」
裏を狙う動き一辺倒になってしまっては、相手守備陣も対策しやすくなる。
「難しいですね。今日は言われたことしかしなかったサッカー。相手を見ながらやらないと…」と語る背番号40は、「（自分の動きに対して）相手はどういう動きを見せるのか、試合でやりながら修正していくのがサッカーの楽しさだと思う」と、駆け引きの重要さを呼び掛けた。
上手くいかないゲームではあったが、それでもワンチャンスをモノにし、PK戦の末に白星を奪うなど、勝ちながら修正し続けられるのが今の鹿島の強みでもある。横浜FM戦で浮かび上がった課題を乗り越え、百年構想リーグの王者に輝けるか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】L・セアラが決めた！ 横浜FM戦終了間際の劇的弾！
鹿島アントラーズは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で横浜F・マリノスと敵地で対戦。１点ビハインドのまま迎えた後半アディショナルタイムに、レオ・セアラの得点で追いつくと、PK戦５−４で逆転勝利を収めた。
必ずしも盤石の試合運びではなかった。鬼木達監督も、「前半はなかなか前進することも難しかったですし、風の影響も多少ありましたけれども、それよりも自分たちの動きの質、パスの質、そういうところで相手を上回れなかった」と言及した。
４−４−２の左サイドで先発し、師岡柊生とポジションを入れ替えて２トップの一角も担った鈴木優磨も、自分たちの課題を以下のようにコメントした。
「やっぱり（相手最終ラインの裏に）抜ける選手と同じくらい、止まる選手っていうのが大事。そうじゃないとギャップっていうのはできない。（チームの狙いでもある）裏に抜ける狙いを真面目に繰り返しているけど、一生懸命裏にしか抜けていない」
裏を狙う動き一辺倒になってしまっては、相手守備陣も対策しやすくなる。
「難しいですね。今日は言われたことしかしなかったサッカー。相手を見ながらやらないと…」と語る背番号40は、「（自分の動きに対して）相手はどういう動きを見せるのか、試合でやりながら修正していくのがサッカーの楽しさだと思う」と、駆け引きの重要さを呼び掛けた。
上手くいかないゲームではあったが、それでもワンチャンスをモノにし、PK戦の末に白星を奪うなど、勝ちながら修正し続けられるのが今の鹿島の強みでもある。横浜FM戦で浮かび上がった課題を乗り越え、百年構想リーグの王者に輝けるか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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