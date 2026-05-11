『サバ缶』廃校の危機に直面…宇宙食開発の未来【第5話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第5話が11日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第5話あらすじ
朝野峻一（北村匠海）が働く若狭水産高校に廃校の危機が。同僚の黒瀬正樹（荒川良々）も「廃校は規定路線。その前段階としてのただの説明会や」とこぼし、再編計画説明会開催が決定。朝野は生徒たちと取り組んできた宇宙食開発の資料を提出し、継続する道を模索。同じ頃、「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）は、ある思いから福井県小浜市を来訪。木島は田所明正（八嶋智人）が営むタピオカ屋で、恋を煩っている早川樹生（中川翼）と出会い、その樹生が宮井恵（早瀬憩）、桑田実桜（足川結珠）と作った“宇宙キャラメル”を渡される。
商店街では檜山香織（熊切あさ美）と宮井が廃校反対の署名活動中。すると寺尾創亮（黒崎煌代）がやって来て「俺も、配ってええか？」と加勢する。一方、朝野は、木島に会うために茨城のＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）へ。しかし木島が不在のため、皆川有紀（ソニン）から木島の上司、東口亮治（鈴木浩介）を紹介される。朝野は東口に“宇宙キャラメル”の資料を見せ、「アイデアとしては非常に面白い」という言葉をもらうが…。若水の体育館では再編計画説明会が開始される時間に。
校長や黒瀬だけでなく、寺尾や寺尾の父・茂信（迫田孝也）ら地元の人々も集結。商店街では、恵たちが声を張り上げながら署名活動を継続中。説明会も終盤に差し掛かろうとした時、地元の人たちが声を上げ始める。そして、ようやく到着した朝野が…。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
朝野峻一（北村匠海）が働く若狭水産高校に廃校の危機が。同僚の黒瀬正樹（荒川良々）も「廃校は規定路線。その前段階としてのただの説明会や」とこぼし、再編計画説明会開催が決定。朝野は生徒たちと取り組んできた宇宙食開発の資料を提出し、継続する道を模索。同じ頃、「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）は、ある思いから福井県小浜市を来訪。木島は田所明正（八嶋智人）が営むタピオカ屋で、恋を煩っている早川樹生（中川翼）と出会い、その樹生が宮井恵（早瀬憩）、桑田実桜（足川結珠）と作った“宇宙キャラメル”を渡される。
商店街では檜山香織（熊切あさ美）と宮井が廃校反対の署名活動中。すると寺尾創亮（黒崎煌代）がやって来て「俺も、配ってええか？」と加勢する。一方、朝野は、木島に会うために茨城のＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）へ。しかし木島が不在のため、皆川有紀（ソニン）から木島の上司、東口亮治（鈴木浩介）を紹介される。朝野は東口に“宇宙キャラメル”の資料を見せ、「アイデアとしては非常に面白い」という言葉をもらうが…。若水の体育館では再編計画説明会が開始される時間に。
校長や黒瀬だけでなく、寺尾や寺尾の父・茂信（迫田孝也）ら地元の人々も集結。商店街では、恵たちが声を張り上げながら署名活動を継続中。説明会も終盤に差し掛かろうとした時、地元の人たちが声を上げ始める。そして、ようやく到着した朝野が…。