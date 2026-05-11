イ・ソンギョン、約1年半ぶりの来日イベントでファンと交流 KiiiKiiiやITZYのカバーダンスや歌唱も披露
韓国の俳優イ・ソンギョンが9日、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を東京・豊洲PITで開催。集まったファンたちと温かい時間を過ごした。
【写真】美腹筋チラリ…イベントでダンスも披露したイ・ソンギョン
『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』や『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなど数々のヒット作に出演し、今年は『君がきらめく季節に』にも出演しているイ・ソンギョン。
ピンクのドレスを身にまとったイ・ソンギョンがステージに登場すると「Shiny Star」の歌唱でイベントがスタート。「皆さんこんにちは、イ・ソンギョンです。コンコン★キラキラへようこそ！」と日本語であいさつし、日本のファンとの再会を喜んだ。最初のコーナーでは記憶にも新しい最新作『君がきらめく季節に』についてのトークを展開。キーワードや写真を元に、キャラクターについてや撮影時のエピソードなどをたくさん聞かせてくれた。
続くコーナーは全員参加型の○×クイズ。イ・ソンギョンの考えや好みを予想するクイズを勝ち残り方式で実施し、最後まで正解し続けさらにじゃんけんを勝ち抜いた幸運なファンには2ショットセルフィー撮影と広告モデルを務めているサプリメントがプレゼントされた。さらに『君がきらめく季節に』のOST「Forest」をしっとりと披露し、その確かな歌唱力に客席のファンたちも聴き入っていた。
韓国で撮影されたVlog映像の上映を挟み、ダンサーを引き連れたイ・ソンギョンが再登場すると、KiiiKiiiやITZYのカバーダンスを披露。迫力のあるパフォーマンスで会場は大盛り上がりとなった。続いてミュージカル『アラジン』やドラマ『君がきらめく季節に』など12人にも及ぶ共演者からの映像メッセージも上映され、誰からも愛される人柄が垣間見られた。
イベント後半では事前に案内したドレスコードを身につけたファンたちを確認するため、ステージを降り客席を歩いて回ったり、ファンから募集していたメッセージを紹介しながらコミュニケーションを楽しんだ。またダンスチャレンジを行うコーナーでは観客のスマホでの撮影も許可され、ファンにとってうれしい時間となった。さらには予定になかったフォトタイムで再び客席に降り会場を沸かせた。最後に今日の感想を聞かれると「皆さんはどうでしたか？皆さんが幸せだったらそれで十分です。今日皆さんに会ってコンディションが良くなりました」と話し改めて感謝を伝え、ペク・イェリンの「Maybe It’s Not Our Fault」で締め括った。
アンコールで再びステージに登場すると、即興でリクエストを募りアカペラ歌唱。ファンに対して惜しみなく愛情を表現し、最後はDAY6の「You Were Beautiful」で幕を下ろした。終演後はお見送り会やハイタッチ会も開催。天真爛漫でユーモア溢れるトークから本格的な歌とダンスまで、イ・ソンギョンの魅力を堪能できるファンミーティングとなった。
【写真】美腹筋チラリ…イベントでダンスも披露したイ・ソンギョン
『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』や『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなど数々のヒット作に出演し、今年は『君がきらめく季節に』にも出演しているイ・ソンギョン。
続くコーナーは全員参加型の○×クイズ。イ・ソンギョンの考えや好みを予想するクイズを勝ち残り方式で実施し、最後まで正解し続けさらにじゃんけんを勝ち抜いた幸運なファンには2ショットセルフィー撮影と広告モデルを務めているサプリメントがプレゼントされた。さらに『君がきらめく季節に』のOST「Forest」をしっとりと披露し、その確かな歌唱力に客席のファンたちも聴き入っていた。
韓国で撮影されたVlog映像の上映を挟み、ダンサーを引き連れたイ・ソンギョンが再登場すると、KiiiKiiiやITZYのカバーダンスを披露。迫力のあるパフォーマンスで会場は大盛り上がりとなった。続いてミュージカル『アラジン』やドラマ『君がきらめく季節に』など12人にも及ぶ共演者からの映像メッセージも上映され、誰からも愛される人柄が垣間見られた。
イベント後半では事前に案内したドレスコードを身につけたファンたちを確認するため、ステージを降り客席を歩いて回ったり、ファンから募集していたメッセージを紹介しながらコミュニケーションを楽しんだ。またダンスチャレンジを行うコーナーでは観客のスマホでの撮影も許可され、ファンにとってうれしい時間となった。さらには予定になかったフォトタイムで再び客席に降り会場を沸かせた。最後に今日の感想を聞かれると「皆さんはどうでしたか？皆さんが幸せだったらそれで十分です。今日皆さんに会ってコンディションが良くなりました」と話し改めて感謝を伝え、ペク・イェリンの「Maybe It’s Not Our Fault」で締め括った。
アンコールで再びステージに登場すると、即興でリクエストを募りアカペラ歌唱。ファンに対して惜しみなく愛情を表現し、最後はDAY6の「You Were Beautiful」で幕を下ろした。終演後はお見送り会やハイタッチ会も開催。天真爛漫でユーモア溢れるトークから本格的な歌とダンスまで、イ・ソンギョンの魅力を堪能できるファンミーティングとなった。