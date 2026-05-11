今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、自分の世界に没頭できるタイミング。賑やかな場所から離れて、心地良さを感じるものに触れる機会を増やしてみましょう。家族・親友と、登山やハイキングなどに出かけるのも良いでしょう。恋愛面は、あなたらしく振る舞えると、それが好印象に。相手が興味のある話をすれば、さらに親しくなれそうです。
★ワンポイントアドバイス★
通りにくい場所は無理に通らないようにしましょう。強引すぎると、うまくいかない場合があるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、自分の世界に没頭できるタイミング。賑やかな場所から離れて、心地良さを感じるものに触れる機会を増やしてみましょう。家族・親友と、登山やハイキングなどに出かけるのも良いでしょう。恋愛面は、あなたらしく振る舞えると、それが好印象に。相手が興味のある話をすれば、さらに親しくなれそうです。
通りにくい場所は無理に通らないようにしましょう。強引すぎると、うまくいかない場合があるようです。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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