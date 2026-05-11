AirPods が首位に 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/5/11
「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
9位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 REDMI Buds 8 Lite Black
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
9位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。