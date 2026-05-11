雲パンツで生理ストレス軽減♡働く女性に寄り添う新吸水ショーツ登場

毎月やってくる生理期間。仕事中の「漏れが心配」「ムレが気になる」「ニオイが不安」など、言葉にしづらい悩みを抱える女性は少なくありません。そんな“生理ストレス”に寄り添う新アイテムとして登場したのが、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」。ふわっと軽やかな履き心地と機能性を兼ね備え、忙しい毎日を過ごす女性たちから注目を集めています♡

働く女性のリアルな悩みに注目

ｉｉｙは、発売前に「メゾンエイブル」の会員を対象にアンケートを実施。

会社員やパート、契約社員、フリーランスなど、働く女性1,366名の声から、生理中のストレスが想像以上に深刻であることが明らかになりました。

特に多かったのは、「長時間ナプキンを替えられない」「漏れが気になって集中できない」「ムレやニオイが不安」といった悩み。

近年注目される吸水ショーツについても、存在を知りながら“まだ使えていない”女性が約半数いることが分かりました。

その理由として、「本当に漏れないの？」「洗濯が大変そう」「ムレが気になる」といった不安の声も。こうしたリアルな悩みに向き合いながら開発されたのが、「雲パンツ」です。

※出典（メゾンエイブル×Charm MAKE BODY 調査2026）

※グラフの数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

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“ふわふわで軽い”快適な履き心地

「雲パンツ」は、“ふわふわで軽い一週間”をコンセプトに開発された吸水サニタリーショーツ。漏れ・ムレ・ニオイへの不安を軽減し、快適に過ごせるよう細部までこだわっています。

身生地には綿95％＋ポリウレタン5％を使用し、やさしい肌触りと伸縮性を実現。さらに、メッシュ生地には竹炭ポリエステル繊維を採用し、ムレ対策にも配慮されています。

カラーはブラック、ベージュ、ブルーの3色展開。サイズはS・M・L・XL・2XLまで幅広く揃い、自分にぴったりのサイズを選べるのも嬉しいポイントです。

価格は2,280円（税込）で、公式オンラインストアや楽天市場で購入できます。

生理期間をもっと前向きに♡

生理期間は、どうしても気分まで沈みがち。でも、自分に合ったアイテムを選ぶことで、毎日はもっと快適に変えられるかもしれません♪

「雲パンツ」は、働く女性たちのリアルな悩みに寄り添いながら、“安心して過ごせる時間”をサポートしてくれる存在。

機能性だけでなく、軽やかな履き心地やシンプルなデザインにもこだわった一枚は、毎月の生理ストレスを少しでも和らげたい方にぴったりです♡