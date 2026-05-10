目黒蓮、仲良しジェシーとの思い出語る「テスト勉強とか、一緒にやったり」…「Ｇｏｌｄｅｎ　ＳｉｘＴＯＮＥＳ」出演

１０日放送の日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン ストーンズ）」（日曜・午後９時）に、９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮が出演。主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（福田雄一監督）で共演する高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也とともに登場した。

米国ハリウッド製作ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」の撮影のため今年１月からカナダに滞在している目黒は、約３か月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来まして、これが一発目（の仕事）です」と話すと、２０２０年１月に同時デビューした盟友のＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹は「Ｓｎｏｗ Ｍａｎより先にＳｉｘＴＯＮＥＳに会ってるってこと？」と驚き、郄地優吾は「やったぁ！」と喜んでいた。

ＳｉｘＴＯＮＥＳの中では入所では先輩だが同学年のジェシーと仲がいい目黒。「ジェシーくんのテスト勉強とか、高校生の時、一緒にやったりした。変わらず昔のまま接してくださる数少ない先輩です」と話した。

ゲームやクイズで盛り上がった番組の最後に、出演した感想を問われると「楽しかったんですけど、バラエティーに約４か月ぶりくらいに出たので、まじでノドがかれました」と、声を張る場面が多かった番組について語り、「ＳｉｘＴＯＮＥＳの皆さんと会えてよかったです」と話した。