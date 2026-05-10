横山裕、新作ミニアルバム『ROCK FOR YOU』&ソロライブツアー決定「また皆さんと⾳楽ができることを楽しみに」
横⼭裕がミニアルバム『ROCK FOR YOU』を 7⽉26⽇（⽇）にリリースすることと、ソロライブツアー＜ROCK FOR YOU LIVE TOUR＞の開催を発表した。
発表が行なわれたのは5月9日にZepp Hanedaで開催されたライブ＜ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-＞にて。来場したファンにむけてのサプライズ発表となった。
新作ミニアルバム『ROCK FOR YOU』では前作の1stアルバム『ROCK TO YOU』と同様に“ロック”をテーマに掲げ、横⼭⾃⾝が作詞を⼿がけた新曲7曲（全形態共通）を収録。収録ラインナップには先⾏配信中の「ピストル」「感情迷⼦」に 加え、5⽉5⽇・6⽇に⼤阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」で初披露された「ありがとう」なども含まれる。
“ROCK FOR YOU”というタイトルには、昨年から変わらない “あなたへ届けたい”という思いが込められている。 さらに通常盤のボーナストラックには、横⼭が作詞し、安⽥章⼤（SUPER EIGHT）が作曲を⼿がけた「プリン」を新アレンジで収録する。
完全⽣産限定【FOR】盤と【TO】盤には、「ピストル」の Music Clip とメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏に加え、16年ぶりの凱旋公演となった⼤阪城ホール公演や、45歳の誕⽣⽇当⽇に開催された5⽉9⽇の Zepp Haneda 公演の 舞台裏およびライブダイジェストを収録。作品制作の過程からステージ本番まで、横⼭裕の“今”をさまざまな⾓度から楽しめる映像特典となっている。
横⼭裕は今作を携え、ソロライブツアー＜ROCK FOR YOU LIVE TOUR＞を開催する。こちらは8⽉18⽇（⽕）の Zepp Osaka Bayside 公演を⽪切りに、昨年より1都市増となる全国12都市18公演を、 ギター1本とともに巡る。
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■横⼭裕 コメント
昨年1年間 ROCK TO YOU プロジェクトを駆け抜けて、
ライブハウスの⼀体感に包まれた空気感の中毒になりました。
今年もまた皆さんと⾳楽ができることを楽しみにしています。
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■ミニアルバム『ROCK FOR YOU』
2026年7⽉26⽇（⽇）発売
※本商品はファミクラストアオンライン限定販売商品です。
商品詳細 https://famikura-store.jp/s/j/item/detail/LCNC-0117
■完全⽣産限定【FOR】盤
\5,500(税込) [CD＋BD＋封⼊特典 ORIGINAL GOODS] LCNC-0117~0118 [商品仕様]
・SPECIAL ZIP PACK 仕様 ・歌詞フォトブックレット（40P 予定）
詳細は後⽇発表いたします。
[CD 収録内容(7曲)]
・「ピストル」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 ⼤⻄省吾）
・「感情迷⼦」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 Peach）
・「ありがとう」（作詞 横⼭ 裕 作曲 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster) 編曲 Peach / 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster)）
詳細は後⽇発表いたします。
[BD 収録内容]
・「ピストル」 Music Clip & Behind the scenes
・「ROCK FOR YOU」 Jacket shooting Behind the scenes
・「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」&「ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-」 Behind the scenes
[GOODS]
・アクリルキーホルダー(スタンド付き) ~キーホルダーにもアクスタにもなれる!最強の 2way 仕様!~
■完全⽣産限定【TO】盤
\5,500(税込) [CD＋BD＋封⼊特典 ORIGINAL GOODS] LCNC-0119~0120 [商品仕様]
・SPECIAL ZIP PACK 仕様 ・歌詞フォトブックレット（20P 予定）
詳細は後⽇発表いたします。
[CD 収録内容(7曲)]
・「ピストル」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 ⼤⻄省吾）
・「感情迷⼦」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 Peach）
・「ありがとう」（作詞 横⼭ 裕 作曲 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster) 編曲 Peach / 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster)）
詳細は後⽇発表いたします。
[BD 収録内容]
・「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」 2026.5.5@⼤阪城ホール公演ダイジェスト映像
・「ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-」 2026.5.9.@Zepp Haneda 公演ダイジェスト映像 [GOODS]
・リストバンド ~ALL YOU のマストアイテム、リストバンド! 「ROCK FOR YOU」ver.をお届け!~ ―
■通常盤
\3,300(税込) [CD] LCNC-0121
[商品仕様]
・歌詞ブックレット（18P 予定）
詳細は後⽇発表いたします。
[CD 収録内容(8曲)]
・「ピストル」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 ⼤⻄省吾）
・「感情迷⼦」（作詞 横⼭ 裕 作曲・編曲 Peach）
・「ありがとう」（作詞 横⼭ 裕 作曲 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster) 編曲 Peach / 村上サトシ (W.Monster) / 中⼭浩佑 (W.Monster)）
・「プリン」（作詞 横⼭ 裕 作曲 安⽥章⼤ 編曲 ⼤⻄省吾）
詳細は後⽇発表いたします。
■＜ROCK FOR YOU LIVE TOUR＞
2026年
8⽉18⽇(⽕)[⼤阪] Zepp Osaka Bayside 19:00
8⽉19⽇(⽔)[⼤阪] Zepp Osaka Bayside 14:00,19:00
8⽉28⽇(⾦)[⾹川] festhalle 19:00
8⽉29⽇(⼟)[岡⼭] CRAZYMAMA KINGDOM 18:00
8⽉31⽇(⽉)[愛知] Zepp Nagoya 19:00
9⽉1⽇(⽕)[愛知] Zepp Nagoya 19:00
9⽉4⽇(⾦)[岐⾩] 岐⾩ Club-G 19:00
9⽉9⽇(⽔)[広島] BLUE LIVE HIROSHIMA 19:00
9⽉11⽇(⾦)[熊本] B.9 V1 19:00
9⽉14⽇(⽉)[福岡] Zepp Fukuoka 19:00
9⽉15⽇(⽕)[福岡] Zepp Fukuoka 19:00
9⽉18⽇(⾦)[新潟] NIIGATA LOTS 19:00
9⽉20⽇(⽇)[東京] Zepp Haneda（TOKYO） 18:00
9⽉21⽇(⽉･祝)[東京] Zepp Haneda（TOKYO） 18:00
9⽉23⽇(⽔･祝)[宮城] SENDAI GIGS 18:00
9⽉28⽇(⽉)[北海道] Zepp Sapporo 19:00
9⽉29⽇(⽕)[北海道] Zepp Sapporo 19:00
関連リンク
◆「ROCK TO YOU」プロジェクト公式サイト
◆「ROCK TO YOU」公式X
◆「ROCK TO YOU」公式Instagram