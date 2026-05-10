◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日 茨城県 茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝した。昨年10月のスタンレー・レディース・ホンダ以来のツアー5勝目。

「母の日」にメジャー初制覇を果たした河本。優勝インタビューでは観戦した母・美由紀さんへの思いも口にした。

――今の心境は？

「体も心もフル回転させて戦った4日間だったので、無事に終わることができてファンの方にも、ボランティアの方にも、運営の方にも、支えてくれた方に感謝したいと思います」

――最後18番のセカンドショットがピン側についた瞬間は？

「2つの番手で悩んだんですけど、ファンの方が“自分を信じていこう”って言ってくれて、その時の直感で自分を信じたクラブ選択をして、いいショットが打てたのでバーディーにつながったと思います」

――1打差を追う展開で最終日をスタートした。どんなことを考えたか？

「バーディーを取りたい欲がどんどん出てくるので、それを抑えながら、目の前の1打をどこに運ぶか、どういうふうにショットするかに、全集中してプレーしました」

――5番のイーグルで1歩抜け出したが、その後、鈴木選手がホールイン、イーグルで追い上げてきた。

「ボードを全然見てなかったので分からないんですけど、自分のプレーにすごく集中してましたし、逆にそれが良かったのかなと思います」

――昨日は風がありました。メジャーならではのコースセッティングもありました。優勝スコアが3年前と同じ1オーバーです。

「このコースはグリーンのセッティングも素晴らしくて、手間暇をかけて大事に大事に育てられたんだろうなっていう風に思いましたし、茂木（宏美）さんがセッティングしたピン位置も頭を使うとても難しいコースで本当に本当に疲れました」

――ついにメジャータイトルを獲りました。

「今年の目標が年間女王なので、それに少し近づいたのかなっていう実感しか湧かないんですけど。でも多くのギャラリーさんの前でいいプレーができたのは良かったなと思います」

――弟の河本力選手も応援に来てくれた。そして母の日に、お母様の前で勝って素晴らしいプレゼントになりましたね。

「日頃すごく私を信じて支えてくれて、私が1番憧れの大好きな尊敬する母のように、強く、たくましく可愛くなれるように、私も日々成長して過ごしていきたいなと思います」

――お母様に贈る言葉があるとしたらどんな言葉になりますか。

「ありがとうとしか言えないです」

――次戦以降に向けてギャラリーの皆さん一言お願いします。

「たくさんの応援をありがとうございました。最初から最後まで熱い気持ちが伝わってきたので、そのパワーで私は今日1日を乗り切れたと思います。これからもいいプレーを届けられるように、1日日大事にしっかり準備して戦っていきますので、応援よろしくお願いします」