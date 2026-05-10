滋賀vs鹿児島 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](ハトスタ)
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 55 小野寺健也
MF 11 三宅海斗
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 26 角田駿
MF 48 谷田壮志朗
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 44 藤谷壮
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 23 竜田柊士
MF 47 渡邉綾平
FW 29 日野友貴
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 73 熊倉匠
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 32 梅木翔斗
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 21 川上康平
DF 4 広瀬健太
DF 16 村松航太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 55 小野寺健也
MF 11 三宅海斗
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 18 秋山駿
MF 26 角田駿
MF 48 谷田壮志朗
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 44 藤谷壮
MF 7 久保田和音
MF 16 鈴木翔太
MF 23 竜田柊士
MF 47 渡邉綾平
FW 29 日野友貴
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 73 熊倉匠
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 32 梅木翔斗
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 21 川上康平
DF 4 広瀬健太
DF 16 村松航太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正