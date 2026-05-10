◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）

強豪牝馬によるダートグレード競走に出走する８頭の枠順が５月１０日、確定した。

ＪＲＡ勢は、前走の兵庫女王盃で重賞２勝目となったメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は１枠１番に決定した。クリストフ・ルメール騎手は勝てばアンデスクイーンで制した２０２０年以来、６年ぶりの勝利となる。

前走の兵庫女王盃で２着のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は２枠２番。武豊騎手はオーサムリザルトで制した２０２４年以来の６勝目がかかる。

松山弘平騎手とのコンビで、連覇がかかるテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は６枠６番。２０１５、１６年に制したアムールブリエ以来の２年連続制覇となるか注目だ。

昨年の名古屋大賞典を制したアピーリングルック（牝５歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）は４枠４番に決まった。戸崎圭太騎手はワンミリオンスで制した２０１７年以来、９年ぶりの制覇を目指す。

地方勢にとってはグランダム・ジャパン古馬春シーズンの最終戦。クイーン賞で２着になり、若草賞土古記念で重賞初勝利を飾ったマーブルマウンテン（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父ソルジャーズコール）は５枠５番に決定した。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）メモリアカフェ 美浦 牝４ ５５ クリストフ・ルメール

（２）プロミストジーン 美浦 牝４ ５５ 武 豊

（３）マテリアルガール 浦和 牝６ ５５ 矢野 貴之

（４）アピーリングルック 美浦 牝５ ５５ 戸崎 圭太

（５）マーブルマウンテン 大井 牝５ ５５ 吉原 寛人

（６）テンカジョウ 栗東 牝５ ５５ 松山 弘平

（７）レクランスリール 笠松 牝６ ５５ 丸山 真一

（８）レイナデアルシーラ 栗東 牝４ ５５ 田口 貫太

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。