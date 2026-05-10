「I lost track of time」の意味は？夢中になったときのひと言...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I lost track of time」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「track」が“跡”や“道すじ”のような意味を持つ単語であること。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「時間を忘れてた」でした！ 例えば、話が盛り上がって気づかないうちに時間が経つという意味で使えます。 「時間をなくした」というより、“時間の感覚を見失った”というニュアンスですよ。 遅れた理由を説明するときにも便利ですよ。 「I lost track of time while talking with her.」

（彼女と話していて時間を忘れてた） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部