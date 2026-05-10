◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

第４３回エプソムＣ・Ｇ３は９日、東京競馬場で行われ２番人気のトロヴァトーレが重賞３勝目。視野に入れる安田記念（６月７日、東京）に向け、弾みをつけた。

この勢いは本物だ。トロヴァトーレは残り２００メートルでルメールのステッキが入ると、グングンと加速。先行勢を一気にのみ込み、ゴールの直前でステレンボッシュを鼻差で差し切った。東京新聞杯に続き、重賞２連勝に導いた鞍上は「瞬発力がありますね。坂を上ってからいい脚を使いました」と会心の笑み。また、１９年のレイエンダ、２４年のレーベンスティールに続き、同レース最多タイの３勝目となった。

マイルで実績を残してきたが、１８００メートルに挑むのは１０戦ぶり。距離克服が最大のテーマだった。鹿戸調教師は「折り合いだけが心配でした」とレース前の不安を明かしたが、難なく課題をクリア。また、鞍上も「ステレンボッシュの後ろでちょうどいいポジションだと思いました。ずっとゴールまで目標がありました」と涼しい顔で振り返った。

本格化を果たした５歳春、視線の先には当然、大舞台が見えてくる。トレーナーは今後の体調次第としたうえで、「安田記念を視野に入れたいと思います」と昨年に続いての春のマイルＧ１を示唆。名手も「上のレベルにいけると思います」と後押しする。府中の舞台が最も似合う人馬が、さらなる高みを目指す。（三戸 達也）

◆トロヴァトーレ 父レイデオロ、母シャルマント（父エンパイアメーカー）。美浦・鹿戸雄一厩舎所属の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１６戦８勝。総獲得賞金は２億３７２７万５０００円。主な勝ち鞍は２５年ダービー卿ＣＴ、２６年東京新聞杯（以上Ｇ３）。馬主は（有）サンデーレーシング。