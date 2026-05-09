城島茂、横山裕、松島聡、髙地優吾が魚の皮で服作り！『鉄腕DASH』新企画「仕立て屋DASH」が始動

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5月10日19時放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新企画「仕立て屋DASH」がスタート。

城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記））が、本来なら捨ててしまう“魚の皮”を有効利用し、服作りに挑戦。素材から仕立てまで、服をイチから手づくりする。

■初の服作りに悪戦苦闘！「1着作るのにこんなに手間かかってるんだ…」

これまで様々なモノをイチから手作りしてきた『鉄腕DASH』が、衣食住のなかで唯一手を出してこなかった「衣」。昨今の原油価格高騰による衣類への影響も懸念されるなか、「捨てちゃう材料で作っちゃおう」と、ついに夢の企画が実現した。

今回、目をつけたのは魚の皮。普段、釣った魚はおいしくいただいているものの、皮の使い道に困っていた城島たち。実際、魚の皮やアラは年間約200万トンが廃棄されているともいわれる。

ならばその皮を使わない手はないと、まずは全国から魚が集まる築地で皮を調達。おろし立てのブリやサケ、マグロなど、魚によって皮の質感や厚みが違うことに気づいた一同は、「バッグとかにいけそう」「セットアップ作れるかも！」と妄想が止まらない。

さらに、より硬い皮を手に入れるべく、加藤英明（静岡大学）と番組スタッフ・ランボーが沖縄へ飛び、あの外来魚を捕獲。

そうして集まった魚の皮は101枚。ここから最大の難関は、魚特有の生臭さとぬめりを取り除き、皮の強度を上げること。城島が考えた秘策に、器用な高地も「知らないことだらけ」とまさに目からウロコ。はたして、魚の皮がいったいどんな素材に生まれ変わるのか？

■ファッションのプロも大絶賛

そして、ファッション業界を志していた松島の憧れの場所で、ファッションのプロたちと一緒に仕立てを開始。

「どんな素材でも扱った実績がある」とロケ開始時に言っていた東京モード学園の小久保先生も「魚の皮は…さすがに扱ったことない」と城島らが持ってきた素材を見て驚きの表情。

魚の尾ひれから着想を得て、横山が発案した新ファッション用語「ギョッポ」には、校長の吉田先生も「（今までにない概念のデザインで）ファッション業界に新しい言葉を生み出してる」と感服する。

そんなプロですら「扱ったことがない」という魚の皮を、みんなで試行錯誤しながら1着のジャケットに。松島のデザインを見てファッションのプロも「素晴らしい！」と大絶賛。

そして「やばいやばい、終わらん！」「1着作るのにこんなに手間がかかってるんだ…」「服のありがたみがめっちゃわかる！」と悪戦苦闘の末、世界にひとつだけのジャケットがついに完成。

さらに、完成した夢の魚革ジャケットで城島がファッションショーに参戦し、ランウェイを優雅に泳ぐ!?

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

05/10（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES）、加藤英明（静岡大学）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/