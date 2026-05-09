お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が、ゴールデンウイークの過ごし方を明かした。

ゴールデンウイークの過ごし方が話題となると、華丸は「歯がめちゃくちゃ痛くなったの、5月1日で」と親知らずが痛みだしたと告白。「そこから全部の歯医者が休みで。凄い思いをしたんですけれど」と回顧した。

それでも「1個ご報告が。私『あさイチ』のために活躍したんですけれど」と声を弾ませた。「『豊臣兄弟！』のパレード見に行きました」と「博多どんたく」を見に出かけたと明かした。

「どしゃ降りで」と苦笑したが、「ぎりぎりで。間に合わなかったんで、福岡市役所の前で待ち構えて。大雨の中傘差して」と華丸。するとパレードに出演した俳優の仲野太賀と池松壮亮は大雨のため車の中から手を振っていたが、「秀吉（役の池松）の方がこっちを向いて。こっちに気づきました」と自慢げに話した。

「“華丸さんじゃないですか”って。高校の後輩ですからね」と同じ福岡県出身である池松は高校の後輩にあたると語り、「凄い人だったんですけれど」とうれしそうに続けた。

「もうこれは、いつ『あさイチ』に池松くんと仲野太賀くんが来ても、“俺あそこにおったとばい”っていうエピソードを作るために行ったんです」と熱弁。マネジャーに写真を撮ってもらったが「傘しか写ってない」と笑わせ「歯が痛いのに」とも語った。