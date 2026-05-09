5月5日は「ジャグラーの日」で設定が甘い？ そもそもGWは回収期間ってことを忘れるな

5月の大型連休も終わって、あっという間に平日……と思いきやまだすぐに週末と、なんとも素晴らしい5月8日に、この記事を書いている。祝日続きのゴールデンウィークは、各地で人でごった返すものだから、ついつい僕みたいな生粋の引きこもりは外出を拒みがち。

今年は連休終了直後に休みをとって、関東でのんびりと過ごした。新幹線もバスも空いててよかった。

さて、本来、5月の連休の中の一角、こどもの日と言えば5月5日。しかしこの日って、パチスロをやるダメな大人たちにとっては、また別の意味を持つ日になる。それがジャグラーの日だ。

パチスロのジャグラーシリーズというのは、もう四半世紀以上に渡ってパチンコホールに設置され続けている、北電子というメーカーの看板機種である。この台は完全告知のノーマル機で、筐体の左下、もしくはリール直下にあるランプが点灯すればボーナス確定という、極めてシンプルな設計のマシン。

この告知ランプ。点灯すれば「GOGO」という文字が浮かび上がるので、この語呂合わせで5月5日はジャグラーを推す店が徐々に増えていき、今では全国的にも、この日はジャグが熱いと考えられるようになった。

そういった風潮を受けて、実際に設定を甘くするホールも結構少なくない（もちろん、いつもと同じ設定配分を崩さない店もある）。そして、僕が知る限り、この日パチスロするならジャグラー打っておけば間違いない、みたいにユーザーから思われているホールも実際ある。（文：松本ミゾレ）

そもそも設定は確認できないが……

所詮は1日限定だし、ジャグラーは高設定だろうと低設定だろうと演出で看破はできないので、純粋なボーナス出現率で設定を推測することが肝要。ところが低設定でも変に出ることもあるので、意外とこういう日は遅い時間まで稼働してしまうといったことが本当によくある。

高設定の機械割も低いがコイン単価も低いので結構ボロ負けしにくい台でもあるし、昨今の射幸性の高いAT機よりは安心して楽しめる台でもある。

5ちゃんねるでも、この日のジャグラーについてのスレッドが立っていた。「特日だから朝からジャグラー打とうと思ってるんだけど何回転までに当たらなかったら辞める？」ってのがそれだ。

スレッドではスレ主が「朝から300ハマったら辞めていい？」とも書き込んでいる。300も回せば1万円は使うことになるし、ジャグラーはシリーズにもよるけど、高設定はBR比率は1:1に寄りがちで、合算出現率も大体1/120ぐらいに落ち着きがち。だから300回してノーボナってのはそれだけでやめたくなる気持ちは分かる。

でも、正直なところ高設定でも理不尽なハマりはあるし、設定確認ができない現代では「出たから6」みたいに考えるぐらいしか、打ち手にできることはない。

5月5日よりも、翌日の方が熱い店舗も。でも結構大回収シーズンなので期待は禁物

ちなみに、今僕が副業で詰めている景品交換所のそばにあるホールは、5月5日に関しては特段の動きはなかった。このホールの特徴なのだろうか、こどもの日の主役はあくまで子どもということで「お前たちはこの日ぐらい家族サービスしろ」と考えていたのかもしれない。

その代わり、翌6日は露骨に力を入れていたようで、数日前からいろんな匂わせをしていた。実際、6日の客入りはすごかったし、結構出ている遊技機も。

同じように、5月6日は出すという店はいくつか知っている。これもまあ、語呂合わせなんだよね。パチスロの高設定帯って設定5、6なので。だからこの日はパチスロに甘い調整をするというホールもあるというわけだ。

もちろん、こんな粋な仕掛けをする店ばかりではない。なにせ大型連休中は、店を開けてさえいれば客が来る。なので本質的には還元を考えるようなことはしなくてもいい。稼働が高まれば出てるように見えるものだし、稼働マジックで吹く台だって必ず複数は、ある。だから特に調整を甘くしなくてもいいと考えるホールもあるわけで。

ちなみに僕も、かつてはこのような連休ではホールに突撃しては敗走するばかりの依存症だったわけだが、今年の大型連休は一切打っていない。だってそもそも連休期間中って、体を休めたり、レジャーでストレスを発散するためのもの。ギャンブルなんて金と時間の無駄になるし、そんなのをわざわざ混雑する時期にするのはイカれとる。

結局、連休中は、日々の労働で傷んだ心身を癒すために使うのが一番だ。GOGOとか言ってる場合じゃない。

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