長いトンネルの中で、何をもがいていたのか―。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）のアストロズ戦で、２６打席ぶりの安打を放ち、自己ワーストを更新していた連続打席無安打を脱出した。Ａ・ベイツ打撃コーチ（４２）が７日（日本時間８日）までに取材に応じ、スランプの要因、修正に時間がかかった理由などを分析した。８日（日本時間９日）からは本拠地・ブレーブス３連戦を手始めに１３連戦がスタート。昨年絶好調だった５月の本拠地初戦で、弾みを付ける８戦ぶり７号に期待がかかる。（取材・村山 みち）

出口の光が差し込んだ。大谷は６日（日本時間７日）のアストロズ戦の第２打席で、自己ワーストを更新していた連続打席無安打を２５で止めた。一気に２安打し、再び歯車がかみ合う予感を漂わせた。４度のＭＶＰを誇る男でさえもなかなか抜け出せなかった長いトンネル。そこでは何があったのか。ベイツ打撃コーチが口を開いた。

「打撃のズレは急ではなく、時間の経過とともに少しずつ積み重なる。試合ごと、スイングごとに。非常に小さく、わずかな変化なので気づかない。例えば左腕との対戦が数回続いて、少し（自身の両つま先を結んだ線と、投手と本塁を結んだラインとが平行になるように）スクエアに構えたとする。その後に右腕と対戦しても、感覚が体に残っているから、おかしな感じになる。構えのズレは、一晩で起きるような劇的で大きな変化ではない」

大谷は修正点を「一番は構え」と強調していた。チームもテクノロジーでサポートしていた。

「『ズレ』を計測すること。我々には測定数値やデータがあるが、追跡できるものはすべてある。打撃担当チームがあり、皆がそれぞれの立場で関わっている。たいてい彼は自分から『何かがおかしい』と言ってくるので、我々はデータや情報、ビデオや写真を提供してそれを示す。翔平に限らず、どんな打者でも、調子が悪い時は視覚的にそれを示されないと分からない」

だが可視化され、ポイントは理解できても、すぐに不振から脱出できるわけではない。本来の形に戻ってから、さらに時間を要する作業が始まる。

「正しく修正した直後は違和感というか、ひどい感覚に陥るもの。なぜなら、自分の頭の中にあるイメージとは似ても似つかないように感じる。翔平は非常に探究心が強く、常に学ぼうとする姿勢があって、同時に非常に大きな負担を抱えている。だから我々の間では、（修正するための）こういう会話は自然に発生する」

その中で、大谷のある能力を絶賛する。英語力だ。メジャー９年目に入り、円滑なコミュニケーションも可能になっている。

「彼は愛想が良くて常に素晴らしい。言葉の壁に関しても、２４年と比べて今の彼の英語力は信じられないほど上達している。だから、そういった意味での距離はまったくない。冗談も言えるし、他の選手と同じように接することができる。最も重要なのは、彼らを全員同じように扱うこと。みんな、大きな子供のようなものだし、彼も教えやすいよ（笑）」

先月２６日（同２７日）の本拠地・カブス戦で移籍後最長ブランクの１２試合＆６０打席ぶり６号を放ったが、現在は再び７試合ノーアーチ。それでもベイツコーチは心配していない。

「彼は他の選手より大きくて強い。だから何試合出てないとか、そういう見方はしない。むしろ、どんな打球を打っているか、どれだけ芯で捉えているか、どんな球に手を出してるか。本人との対話を通して、何を感じてるかを探る。翔平の場合、状態がいい時はライナーがそのまま本塁打になる。芯で捉えれば、基本はフェンスを越えていくからね」

◆大谷の２５年５月の爆発 エンゼルス時代の２３年６月に並び、月別では自己最多となる１５本塁打を放ち、打率３割９厘、２７打点。内訳はビジター１６戦では６３打数１９安打（２１三振）、８本塁打、１５打点だったが、ホームは１１戦で４７打数１５安打（１０三振）、７本塁打、１２打点、打率３割１分９厘とさらに打ちまくった。