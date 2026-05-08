GYDAの新作スイムウェアが登場♡色っぽヘルシーな夏スタイルに注目

レディースブランドGYDAから、毎年人気を集める「SWIMWEAR COLLECTION 2026」が今年も登場♡2026年5月7日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にてWEBカタログが公開されました。今季は、ラフなのにしっかり色っぽい、GYDAらしいビーチスタイルを提案。デザイン性とスタイルアップを兼ね備えた、夏気分を盛り上げるスイムウェアがラインナップしています。

GYDAらしい色気漂うデザイン

今季のコレクションは、肌見せバランスやシルエットにこだわった3スタイルを展開。どれもGYDAらしいエッジの効いたデザインで、ヘルシーな色気を演出してくれます。

ジャガード素材を取り入れたビキニは、立体感のある表情が魅力。総柄デザインながら派手すぎず、抜け感のある大人っぽいスタイリングが完成します。

さらに、アメリカンスリーブとシースルーデザインを組み合わせたビキニは、スポーティさと女性らしさを両立。シンプルなのに存在感があり、ビーチやプールで視線を集めそうです♪

LOWRYS FARM×池端杏慈♡透明感あふれる2026夏ビジュアル公開

注目の3スタイルをチェック

チェーン付きGYDA Patternニット BIKINI



価格：18,150円（税込）

GYDAらしいロゴ感とニット素材がポイントのビキニ。チェーンディテールがアクセントになり、シンプルながらも存在感たっぷり。リゾート感のあるムードを楽しめます。

GYDAロゴアメスリブラ BIKINI



価格：17,600円（税込）

アメスリデザインとシアー素材が特徴のビキニ。ヘルシーな肌見せを叶えつつ、女性らしいラインを美しく引き立ててくれる一着です。

ANIMAL × JACQUARD 3piece BIKINI



価格：18,150円（税込）

アニマル柄とジャガード素材を掛け合わせた、存在感抜群の3wayビキニ。着こなしのアレンジが楽しめるため、その日の気分に合わせたスタイリングが可能です。

WEB限定販売で登場

「SWIMWEAR COLLECTION 2026」は、2026年5月14日(木)よりWEB限定で販売開始予定です。

販売先は、公式通販サイト「RUNWAY channel」と「ZOZOTOWN」。店舗販売ではないため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

今年のGYDAスイムウェアは、抜け感のあるデザインと女性らしいシルエットが絶妙にマッチ。ビーチだけでなく、フェスやリゾートコーデにも活躍してくれそうですね♡

この夏はGYDAで視線を独り占め♡

GYDAの2026年スイムウェアコレクションは、ラフさと色っぽさを両立した、大人の夏スタイルにぴったりなラインナップでした。

ジャガード素材やシースルーデザインなど、トレンド感のあるディテールも魅力。

自分らしく夏ファッションを楽しみたい方は、ぜひお気に入りの一着を見つけてみてください♪