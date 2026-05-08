今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。



きょうは絶景の道の駅で地域の食の魅力を発信するレストランです。



知床連山の山並みと日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖を一望できるロケーション。



この景色が支持され、道の駅ランキングの「再度訪れたい道の駅」部門で５年連続１位となっているのがー



道の駅・ぐるっとパノラマ美幌峠です。





４月にレストランがリニューアルオープン。地域の食材を積極的に使い、「地域を食べる」をコンセプトに、食でも満足度を高める狙いです。

（臼杵駿吾店長）「当店の丼物は美幌町名産の美幌豚を使っています」



おすすめのメニューは、美幌町産の豚肉を甘辛いたれで焼き上げた、その名も「腹ぺこ豚丼」です。



お客さんの反応はー



（別海町から来た人）「おいしいです」



（別海町から来た人）「あっさりしていて食べやすい感じでおいしかった」



長年、峠の名物として愛されてきたあげいもは、生地を一新しました。



（北見市から来た人）「これは絶品です。美幌の代表の食べ物でおいしいです。雰囲気も良いしイモもおいしいし最高です」

熊笹の粉末をふんだんに使ったソフトクリームはー



（札幌市から来た人）「笹の味がして濃厚でおいしいです」



（臼杵駿吾店長）「天下の絶景といわれる美幌峠で、景色だけでなく食でも思い出に残る料理を提供したいという思いでリニューアルした。料理を残さず食べてもらえる人が多かったのでよかった」



地域食材の魅力とご当地グルメを発信するレストラン。



景色との相乗効果でますます満足度が上がりそうです。