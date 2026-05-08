本日の【上場来高値更新】 Ｆ＆ＬＣ、三井金属など55銘柄
本日の日経平均株価は、前日の急伸の反動による利益確定売りが優勢となり、前日比120円安の6万2713円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感されたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、AIインフラ特需でオプトエレクトロニクスの飛躍が期待されたオキサイド <6521> [東証Ｇ]、第1四半期好調で26年12月期業績予想を上方修正したダイトロン <7609> [東証Ｐ]など。そのほか、三井金属 <5706> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6861> キーエンス 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6875> メガチップス 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感されたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、AIインフラ特需でオプトエレクトロニクスの飛躍が期待されたオキサイド <6521> [東証Ｇ]、第1四半期好調で26年12月期業績予想を上方修正したダイトロン <7609> [東証Ｐ]など。そのほか、三井金属 <5706> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6861> キーエンス 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6875> メガチップス 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
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