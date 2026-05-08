【EGGコンソール ハイドライドII PC-8801】 5月15日 発売 価格：1,200円

Ｄ４エンタープライズは、Steam用アクションRPG「EGGコンソール ハイドライドII PC-8801」を5月15日に発売する。価格は1,200円。

本作は、レトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」より、T&E SOFTが1985年に発売したアクションRPGを復刻したもの。プレイヤーは、神に選ばれた心の清らかな主人公となり邪悪な意識を封印する冒険に出発することとなる。

体当たりによる攻撃システムだけでなく、FIRE、ICE、WAVE、JUMPなどの魔法が使用可能となるほか、善悪の概念を確認できるFORTH（良心）パラメーターが用意。会話モードによる情報収集、街での買い物やキャラクターの育成なども楽しめる。

さらに、「EGGコンソール」としてゲーム内のシーンをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モード、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能な「ギャラリー」モードが収録されている。

□Steam「EGGコンソール ハイドライドII PC-8801」

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