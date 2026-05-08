『名探偵コナン』1201話 4人が単独犯だと自首！？ 混迷する密室殺害事件
アニメ『名探偵コナン』の1201話「私が犯人です」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1201話のあらすじはこちら。
＜1201話「私が犯人です」＞
高木刑事の依頼で事件現場を訪れたコナン、蘭、小五郎。今朝、住人の鎌田義明が遺体となって発見されたが、現場は内側から施錠された完全な密室だった。ところが、「自分一人でやった」と三人が自首してきたという。名乗り出た被害者の父・鎌田一、妻の鎌田幸子、弟の鎌田光正は、いずれも確執を動機に挙げるが、犯行方法については口を閉ざす。捜査が進む中、さらに一人が犯行を名乗り出て、事件は混迷を深めていく……。
＞＞＞『名探偵コナン』1201話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1201話「私が犯人です」＞
高木刑事の依頼で事件現場を訪れたコナン、蘭、小五郎。今朝、住人の鎌田義明が遺体となって発見されたが、現場は内側から施錠された完全な密室だった。ところが、「自分一人でやった」と三人が自首してきたという。名乗り出た被害者の父・鎌田一、妻の鎌田幸子、弟の鎌田光正は、いずれも確執を動機に挙げるが、犯行方法については口を閉ざす。捜査が進む中、さらに一人が犯行を名乗り出て、事件は混迷を深めていく……。
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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