A千葉のシャヨクとポーターが契約満了「かけがえのない経験」今季平均2ケタ得点の活躍

5月8日、アルティーリ千葉は、マリアル・シャヨクとトレイ・ポーターが2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。両選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。

南スーダン代表経験を持つ30歳のシャヨクは、196センチ93キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2019年のNBAドラフト2巡目全体54位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名を受けた実績を持つ。オールスター明けの今年1月23日にA千葉へ加入すると、負傷離脱の影響もありB1リーグ戦15試合の出場にとどまったが、1試合平均11.1得点、2.9リバウンド、2.1アシスト、3ポイント成功率43.3パーセントを記録。B1デビューから2試合連続で22得点を挙げるなど、インパクトを残していた。

アメリカ出身で29歳のポーターは、210センチ108キロのパワーフォワード兼センター。NBAサマーリーグなどへの参加を経て、2022－23シーズンに神戸ストークスの一員としてBリーグデビューを果たした。A千葉加入2年目となった今シーズンは、中盤戦からスターターで起用される機会が増え、リーグ戦58試合に出場。1試合平均11.7得点、7.9リバウンド、1.4アシスト、1.1ブロックを記録した。

東地区11位でレギュラーシーズンを終えたA千葉は、ここまで大崎裕太と前田怜緒の契約満了も発表しており、これで今オフ4人目の自由交渉選手リスト入りとなった。今年9月に開幕するBプレミア参戦へ向けて、チーム編成の動向に注目が集まる。

今回の発表に際し、両選手が寄せたコメントは以下のとおり。

◆■コメント全文

▼マリアル・シャヨク



「クラブ関係者そしてA-xxの皆さん、温かく迎えてくださって、本当にありがとうございました。短い間でしたがとても楽しい時間でした。怪我もあり、初めての日本での経験は少し苦いものとなってしまいましたが、素晴らしい皆さんと関われたことはかけがえのない経験です。たくさんの応援やつながり、思い出に感謝いたします。これからもアルティーリ千葉を応援しています。ありがとうございました」

▼トレイ・ポーター



「A-xxの皆さん、これまでのたくさんの応援、本当にありがとうございました。そしてクラブ関係者の皆さん、日頃サポートしてくださっているチームスタッフの皆さん、メディカルチーム含め、常に最高のパフォーマンスができるようにサポートしてくださり、感謝しています。皆さんとご一緒できた時間は自分にとって素晴らしいものでした。これからもアルティーリ千葉を応援しています！ありがとうございました」





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