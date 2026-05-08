16:00 ラガルドECB総裁、ラテンアメリカ経済会議開会挨拶

16:05 デギンドスECB副総裁、討論会出席

18:45 クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答なし）



9日

0:05 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演

1:15 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

3:20 グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

8:30 ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席



ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席

ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）

イスラエル格付け見直し



9日（土）

中国貿易収支（4月）

エスクリバ・スペイン中銀総裁、ラテンアメリカ経済会議閉会挨拶

ロシア対ナチスドイツ戦勝記念日、軍事パレード開催



10日（日）

チポローネECB理事、討論会出席



※予定は変更されることがあります。

外部サイト