俳優の田中圭が、元放送作家・鈴木おさむさんのＹｏｕＴｕｂｅに登場し、反響を呼んでいる。

鈴木さんは７日のＸ（旧ツイッター）で「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のＹｏｕＴｕｂｅに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています」と８日午後５時配信の動画に田中が出演すると報告。

「田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります。そして番組の中でも発表していますが、今年の夏、田中圭くん主演の舞台を、僕が作・演出させていただきます」と明かし、「今回のＹｏｕＴｕｂｅでは、その舞台のことはもちろん、この１年の思いや、ポーカー大会のことなども、かなり率直に語ってくれています。なんか、久々にドキドキしました。面白くて、収録しながら僕自身かなり興奮しました。こんなタイミングでの田中圭のポーカー大会のニュース。さすがです（笑）」とつづった。

切り抜き動画が先行で公開され、その中で田中は「カメラの前…久々っすね」とあいさつ。鈴木さんから「元気でした？」と問われると「まあ、普通っすね」と笑顔。ネットは「全く見てない」と明かし、メンタル削られた？との質問には「そうっすね。闇堕（お）ちしてた時期もあります」と率直に語っていた。

田中は５日、オーストラリア・メルボルンで開催中のポーカーの国際大会「Ａｕｓｓｉｅ Ｍｉｌｌｉｏｎｓ Ｐｏｋｅｒ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ（オージー・ミリオンズ）」（４月２４日〜５月１８日、賞金総額１４００万オーストラリアドル）の一部門「＄２万５０００ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ＮＬＨＥ」に出場。９人中７位となり、賞金１１万１７２０オーストラリアドル（約１２６５万円）を獲得した。