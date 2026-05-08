【Tokyo 7th シスターズ】 8月12日14時59分 サービス終了予定

DONUTSは、スマートフォン向けアイドル育成リズム＆アドベンチャーゲーム「Tokyo 7th シスターズ」のサービスを8月12日14時59分に終了すると発表した。

「Tokyo 7th シスターズ」、通称「ナナシス」は、Donutsが開発・運営するスマートフォン向けアイドル育成リズム＆アドベンチャーゲーム。2014年のサービス開始から12年の長期運営に幕を閉じることとなる。

サービス終了告知に伴い、「セブンスコイン」（ゲーム内有償通貨）の払戻しについても案内が行なわれている。

【「セブンスコイン」（有償発行分）払戻し申出期間】

・8月12日18時～11月30日23時59分

※払戻しの申出には「プレイヤーID」が必要です。

※「セブンスコイン」(無償発行分)は払戻しの対象外です。

なお、オフラインでライブステージやエピソードの閲覧、サウンドプレイヤーでの視聴、所持カードの閲覧などを可能な限りできるようにするバージョンの開発も進行中とのこと。ゲームアプリに関する今後の更新スケジュールは、ゲームアプリ内のお知らせや公式Xにて告知が行なわれる。

□「Tokyo 7th シスターズ」ゲームアプリサービス終了のお知らせ

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