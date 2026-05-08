Cocomi、イケメンピアニストとのツーショット公開！ 「保護者のように見守って、指導してくれます」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月5日、自身のInstagramを更新。イケメンピアニストとのツーショットを披露しました。
【写真】Cocomi＆イケメンピアニストのツーショット
牛牛さんと一緒に手を大きく広げたポーズをして楽しんでいたり、真面目な表情のカットもあったりと、2人の仲の良さが伝わってくるようです。また、「保護者のように見守って、指導してくれます。いつもありがとうございます」と感謝の気持ちもつづりました。
(文:中村 凪)
【写真】Cocomi＆イケメンピアニストのツーショット
「25歳になってから一発目の本番」Cocomiさんは「25歳になってから一発目の本番は、ガルガンチュア音楽祭での牛牛とのデュオリサイタルでした!!」とつづり、7枚の写真を投稿。ピアニスト・牛牛さんとのツーショットを中心に、リサイタルでのオフショットを披露しています。
誕生日ショットを披露自身のInstagramでプライベートなどをたびたび公開しているCocomiさん。同日の別投稿では「5月1日に25歳になりました。お祝いしてくださった皆様、ありがとうございます」と、誕生日ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)