モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月5日、自身のInstagramを更新。イケメンピアニストとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

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モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月5日、自身のInstagramを更新。イケメンピアニストとのツーショットを披露しました。

【写真】Cocomi＆イケメンピアニストのツーショット

「25歳になってから一発目の本番」

Cocomiさんは「25歳になってから一発目の本番は、ガルガンチュア音楽祭での牛牛とのデュオリサイタルでした!!」とつづり、7枚の写真を投稿。ピアニスト・牛牛さんとのツーショットを中心に、リサイタルでのオフショットを披露しています。

牛牛さんと一緒に手を大きく広げたポーズをして楽しんでいたり、真面目な表情のカットもあったりと、2人の仲の良さが伝わってくるようです。また、「保護者のように見守って、指導してくれます。いつもありがとうございます」と感謝の気持ちもつづりました。

誕生日ショットを披露

自身のInstagramでプライベートなどをたびたび公開しているCocomiさん。同日の別投稿では「5月1日に25歳になりました。お祝いしてくださった皆様、ありがとうございます」と、誕生日ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)